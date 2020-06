La LFP réagit à la création de la nouvelle chaîne Téléfoot

Mediapro l'a annoncé ce matin. Le futur diffuseur de la Ligue 1, qui a investi 800 M€ pour les 4 prochaines saisons, a trouvé un accord avec TF1 pour créer la chaîne Téléfoot qui retransmettra les matchs de championnat. Une alliance qui satisfait Didier Quillot, le directeur général exécutif de la Ligue, lequel s'est exprimé à l'AFP, d'autant que le duo Grégoire Margotton-Bixente Lizarazu commentera certaines rencontres.

«Grâce à cette alliance entre Mediapro et TF1, le football professionnel va pouvoir bénéficier d'une grande marque historique, qui a par ailleurs réussi son déploiement digital auprès des jeunes, et du duo de commentateurs préféré des Français. Suite à cet accord, la Ligue 1 disposera de deux partenaires très professionnels et très solides, Canal+, partenaire historique de la LFP, et l'alliance Mediapro/TF1», s'est enthousiasmé Quillot.