Prix de l'abonnement, partenariat avec TF1, diffusion des matches : le boss de Mediapro en dit plus sur la future chaîne Téléfoot

On y voit enfin plus clair sur les contours de la future offre de Mediapro, le groupe sino-espagnol dirigé par Jaume Roures qui a acheté les droits de diffusion de la Ligue 1 pour la période 2020-2024. Vainqueur surprise du dernier appel d'offres lancé par la LFP il y a quelques mois, Mediapro déboursera 780 M€ par an pour proposer 80 % du championnat de France. Avec notamment les matchs du vendredi (21 heures), samedi (17 heures), dimanche (13 heures), le multiplex du dimanche (15 heures), et le match du dimanche soir (21 heures).

La suite après cette publicité

Jusqu'à ce mardi matin cependant, aucune nouvelle d'envergure n'avait été donnée quant à la constitution de la future chaîne proposée aux téléspectateurs. C'est désormais chose faite puisque TF1 a révélé aujourd'hui la mise en place d'un partenariat avec Mediapro. L'information majeure étant la suivante : la chaîne créée par Mediapro se nommera Téléfoot, reprenant ainsi le nom de la mythique émission dominicale qui a vu le jour en 1977.

[MEDIAPRO] Le #partenariat s’articule autour de 3 #piliers fondamentaux :

• une licence de marque

• un partenariat éditorial et de production

• un partenariat de talents : @gregmargotton et @BixeLizarazu aux commentaires des 20 plus belles affiches de L1 pic.twitter.com/RlXUX69uDl — Groupe TF1 (@GroupeTF1) June 2, 2020

Le tarif de 25 euros par mois toujours évoqué

Ce n'est pas pour autant que TF1, qui va produire du contenu éditorial pour cette chaîne et qui va aussi lui céder son duo de commentateurs Grégoire Margotton-Bixente Lizarazu, va pouvoir proposer des images dans son émission Téléfoot et encore moins diffuser des rencontres de Ligue 1. « Il n'y aura pas de match en direct en clair de la Ligue 1 sur TF1 », a confirmé Jaume Roures au cours d'une visio-conférence. TF1 ne pourra pas non plus exploiter les images de Mediapro pour son émission Téléfoot, comme l'a rappelé François Pelissier, patron des sports de TF1 sur l'antenne d'Europe 1. « Je le regrette vivement. Cela serait une exposition supplémentaire d'avoir une ou deux minutes de Ligue 1 dans Téléfoot, et ce serait formidable à la fois pour la Ligue 1, le foot français, et surtout pour les téléspectateurs. »

L'accord entre TF1 et Mediapro ne bénéficiera donc pas particulièrement aux téléspectateurs, qui devront bel et bien s'abonner à la future chaîne Téléfoot pour regarder la Ligue 1. Jaume Roures en a dit un peu plus sur sa création, sa date de lancement et son coût. « On attend de connaître le calendrier officiel de la LFP pour annoncer la date de lancement de la chaîne. Mais elle sera lancée au mois d'août. Et on fera un autre point sur la distribution d'ici une dizaine de jours. Le prix sera aux alentours de 25€/mois ».

Un prix jugé excessif par certains, que Roures justifie sans problème. « Nous tiendrons compte de la situation économique. Mais une chaîne à 25€/mois, c'est un prix bon marché pour accéder à la Ligue 1. Et c'est en accord avec les droits TV payés à la LFP », a-t-il expliqué, espérant compter à terme 3,5 millions d'abonnés. En cela, récupérer le nom de Téléfoot pour la future chaîne plutôt que d'en créer un nouveau permet une identification immédiatement plus forte. Mais sera-ce suffisant pour déjà convaincre le grand public de participer à cette aventure ?