Houssem Aouar s’éclate avec l’Algérie !

Pour sa première saison hors de France, Houssem Aouar (25 ans) doit batailler. Arrivé gratuitement à l’AS Rome, le milieu de terrain n’est pas encore un titulaire indiscutable dans l’équipe de José Mourinho. Auteur de 2 buts en 8 apparitions (5 titularisations), toutes compétitions confondues, l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais doit se faire violence. Au début du mois d’octobre, son entraîneur l’a quelque peu secoué, après l’avoir sorti à la mi-temps du match de Ligue Europa face au Servette (4-0).

«Aouar est le joueur qui a le plus de mal à comprendre notre équipe, nos mécanismes et à aller dans notre direction. Car c’est lui qui doit venir dans notre direction, et non nous dans la sienne. Nous avons besoin de temps, mais nous n’avons pas de temps, car nous avons besoin de points». Face à cette attaque, Aouar avait fait preuve de diplomatie. «Le mister a une mentalité gagnante, il en veut toujours plus, et moi aussi. Je suis content pour l’équipe, pour moi et pour lui parce que je veux montrer que je suis important, et avec humilité, j’espère continuer comme ça.»

Aouar est aux anges

Pour se rattraper, l’international algérien avait inscrit son deuxième but pour la Roma le 8 octobre dernier contre Cagliari. De quoi lui permettre de rejoindre la sélection nationale plus sereinement. « L’objectif c’est de continuer à bien se préparer. Comme le coach a dit, il va commencer à entrer dans le vif du sujet, c’est-à-dire de mettre l’équipe qu’il veut voir pour la CAN. Je suis content d’avoir marqué (avec l’AS Roma, contre Cagliari), comme ça, j’arrive en sélection en forme et je vais essayer d’apporter à l’équipe nationale ce que je sais faire », a-t-il lâché le 9 octobre dernier, à son arrivée en Algérie.

Hier, à l’occasion du match amical face au Cap-Vert, le Giallorosso a grandement participé au large succès des Fennecs en inscrivant ses deux premiers buts pour sa sélection. Grâce à des réalisations signées Amoura, Zerrouki, Slimani et Aouar (doublé), l’EN a fait le show. Une véritable bouffée d’oxygène pour Aouar. « On a montré de belles choses, on est sur le bon chemin. On est très contents. On a fait plaisir au peuple. Ils méritaient d’avoir une belle fête avec beaucoup de buts. On va continuer à travailler pour les qualif’ de la Coupe du Monde et la CAN. Marquer pour son pays c’est une sensation exceptionnelle, unique», a-t-il déclaré après le match. 2 buts inscrits en 3 matches avec les Fennecs, Houssem Aouar démarre sa nouvelle vie internationale sous les meilleurs auspices.