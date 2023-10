Amical : l’Algérie se régale avec un doublé d’Aouar pour la première de Gouiri

L’Algérie s’est promenée ce soir en amical contre le Cap-Vert. Pour la première sélection d’Amine Gouiri, les Fennecs se sont largement imposés 5-1 à Constantine. Si l’attaquant rennais n’a pas trouvé le chemin des filets, c’est tout l’inverse pour Houssem Aouar, auteur d’un doublé en deux minutes avant la pause (39e, 41e). Avant cela, Amoura avait ouvert le score sur un service de Marhez (12e).

Les Cap-Verdiens ont réduit l’écart au retour des vestiaires par Bebe (55e) mais le répit fut de courte durée. L’Algérie a repris sa marche en avant et le large au tableau d’affichage. Des buts de Zerrouki (60e) et Slimani sur penalty (89e) ont conclu la soirée et annoncé la couleur pour la CAN 2024, dont le tirage au sort avait lieu en parallèle à cette rencontre.