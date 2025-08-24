Les débuts catastrophiques de Bordeaux en National 2

On prend les mêmes et on recommence ? À Bordeaux, ce dicton ne vaut que pour la direction. Toujours sous la présidence de Gérard Lopez, qui ne souhaite pas quitter le club, les Girondins ont débuté la saison de National 2 avec l’ambition affirmée de monter. Le coach Bruno Irles, qui était déjà présent la saison dernière, a dû composer avec un nouvel effectif. Pas moins de 15 joueurs ont quitté le club cet été. Résultat, le nouveau directeur sportif du club, John Williams, qui est toujours en poste à Amiens, a dû renouveler la quasi-totalité du groupe avec 14 arrivées. Pas l’idéal lorsque l’on veut s’appuyer sur la continuité et le travail effectué l’an passé.

La préparation estivale devait donc permettre de se rassurer, mais cela n’a pas vraiment été le cas. Malgré quelques victoires, la formation entraînée par Bruno Irles n’a pas rassuré dans le contenu et il y avait donc des inquiétudes sur le début de saison. Surtout parce que la direction avait encore des dossiers épineux à gérer, qui découlaient d’une mauvaise gestion de la part du club. L’attaquant Étienne Beugré, recruté à Maribor en janvier, est arrivé avec un salaire XXL en N2 de 10 000 euros bruts. Une erreur de casting, surtout au vu des performances du joueur sur la deuxième partie de saison. Forcément, le club a souhaité s’en séparer cet été, mais le joueur reste encore sous contrat avec Bordeaux et sa mise au placard n’a pas permis de régler sa situation. Même son de cloche pour Yanis Merdji, l’un des meilleurs joueurs de la saison passée. L’attaquant de 31 ans n’entre plus dans les plans de sa direction pour des raisons assez floues (le club pointe des écarts de comportement la saison dernière).

1 point sur 6

Résultat, le club, encore dans une ambiance pesante, a débuté sa saison à domicile le week-end dernier face à Avranches. Au stade Atlantique (anciennement Matmut Atlantique), les Bordelais n’ont pu faire mieux qu’un triste et décevant 0-0. Malgré une belle ambiance en tribunes, le spectacle n’a pas été au rendez-vous sur la pelouse. Une pelouse justement très dégradée, comme jamais auparavant à Bordeaux, qui a suscité de vives critiques en interne et n’a pas aidé les 22 acteurs. Il fallait donc se reprendre ce samedi face à Granville, dans ce même stade Atlantique. Cette fois, sur une nouvelle pelouse indigne d’un club de football comme Bordeaux, les coéquipiers de Driss Trichard ont fait pire en s’inclinant (0-1). Une défaite qui a confirmé le début de saison manqué de Bordeaux, encore une fois.

La saison dernière, le club au scapulaire avait pris 3 points en 4 matches, mais avait tout de même réussi à prendre la tête du championnat en février. Cette fois, avec une préparation estivale complète, le club avait annoncé vouloir débuter fort le championnat. Une parole qui ne s’est pas traduite par des actes puisque Bordeaux ne semble pas du tout prêt, avec en plus un effectif diminué dès le début de saison. De quoi déjà provoquer la colère des supporters, qui ont pris à partie les joueurs après la défaite de ce samedi. « On ne veut pas voir ça en National 2. On ne veut pas voir ça, on veut de l’envie, de la motivation, de la hargne. Que vous soyez prêts à mourir sur le terrain. Vous avez vu la tribune que vous avez, en National 2 ? On a une des meilleures tribunes de Ligue 1. Soyez-en fiers, soyez-en dignes. Au bout de vos pieds, vous tenez un des joyaux du foot français. Vous devez tout donner. » Comme depuis 5 ans maintenant, Bordeaux entame une nouvelle saison dans la difficulté et l’instabilité. De quoi mettre à mal les premières ambitions de montée, même si la saison est encore longue…