CAN 2023 : le tirage au sort complet de la phase de poules !

Après la décision de la Confédération Africaine de Football de repasser la compétition durant l’été des années impaires, il s’agira là de la deuxième Coupe d’Afrique des Nations organisée en plein hiver après le Cameroun. Pour cette 34e édition, la Côte d’Ivoire, avec 5 villes et 6 stades, accueillera donc la plus grande des compétitions du Berceau de l’Humanité. Il s’agira également de la troisième édition avec 24 équipes en lice.

La célébration du ballon africain débutait dès ce jeudi soir avec le tirage au sort de la phase de poules de la CAN, lors d’une cérémonie organisée dans le tout nouveau Parc des Expositions d’Abidjan. Plusieurs grands noms étaient présents pour l’occasion, telles que l’ancienne gloire ivoirienne Didier Drogba, les champions d’Afrique 2013 et 2019 John Obi Mikel et Sadio Mané ainsi que le Parisien et international marocain Achraf Hakimi. Et les jeux sont désormais faits.

L’Algérie et le Maroc s’en sortent bien, la Côte d’Ivoire aura fort à faire !

Dans le groupe A, le pays hôte, la Côte d’Ivoire, qui espère soulever le Saint-Graal devant son public pour la troisième fois de son histoire, et la première depuis 2015, devra se surpasser. Opposés à la Guinée Equatoriale et à la Guinée-Bissau, les Ivoiriens croiseront également le fer avec le Nigéria, porté par une armada offensive de haut vol, pour un choc d’ores et déjà attendu. De son côté, le Sénégal, tenant du titre de la compétition, retrouvera le Cameroun, vainqueur de la compétition à 5 reprises, la Guinée et la Gambie dans le groupe C. Autres nations fortes de cette CAN 2023, l’Algérie et le Maroc ont, quant à eux, été préservés.

Ainsi, dans la poule D, les Fennecs seront les grands favoris face au Burkina Faso, la Mauritanie et Angola. Demi-finaliste du Mondial qatari, le Maroc devra, de son côté, se défaire de la République Démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie dans le groupe F. Pour le reste, l’Egypte, recordman de la compétition (7 titres), affrontera le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique dans le groupe B. Enfin, la Tunisie sera, elle, opposée au Mali, guidé par sa nouvelle génération, à l’Afrique du Sud et à la Namibie dans le groupe E.

Le tirage au sort complet de la phase de groupes

Groupe A

Côte d’Ivoire (pays hôte)

Nigeria

Guinée Equatoriale

Guinée-Bissau

Groupe B

Egypte

Ghana

Cap-Vert

Mozambique

Groupe C

Sénégal

Cameroun

Guinée

Gambie

Groupe D

Algérie

Burkina Faso

Mauritanie

Angola

Groupe E

Tunisie

Mali

Afrique du Sud

Namibie

Groupe F

Maroc

République Démocratique du Congo

Zambie

Tanzanie

La répartition des chapeaux

Chapeau A :

Côte d’Ivoire (pays hôte)

Maroc

Algérie

Tunisie

Sénégal

Egypte

Chapeau B :

Nigeria

Cameroun

Mali

Ghana

Burkina Faso

République Démocratique du Congo

Chapeau C :

Afrique du Sud

Cap-Vert

Guinée

Zambie

Guinée Equatoriale

Mauritanie

Chapeau D :