La saison plus que réussie des attaquants nigérians en Europe

Selon la formule consacrée : «le football se joue à onze contre onze, et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne». Une maxime aujourd’hui caduque, mais qui pourrait retrouver du sens si on y faisait légèrement entorse : «Dans un monde où le football se jouait à onze attaquants contre onze autres, c’est le Nigéria qui marquerait le plus à la fin». On n’en aura jamais la certitude car ce n’est que de la fabulation, mais cette hypothèse illustre bien l’impressionnante frappe offensive des Super Eagles cette saison. Car si Victor Osimhen (24 ans) en est aujourd’hui le plus bel ambassadeur grâce à ses performances sous les couleurs de Naples, il endosse également une autre casquette d’éclaireur. Sur la voie tracée par l’ancien joueur du LOSC, une pluie d’attaquants nigérians s’illustre et enchaîne les buts à la pelle aux quatre coins de l’Europe.

Ils explosent cette saison

Débarqué cet hiver à la Gantoise, seulement six mois après avoir fait de la Norvège son passeport d’entrée pour l’Europe, Gift Orban (20 ans) a vite planté le décor en Belgique. Auteur d’un doublé pour sa première rencontre face à Westerlo début février, l’ancien joueur de Stabæk (D1 norvégienne) a de nouveau frappé fort en inscrivant un quadruplé un mois plus tard, contre Zulte Waregem. Et comme l’appétit vient en mangeant, il s’est offert trois buts, trois jours plus tard, en trois minutes, face à Başakşehir en 1/4 de finale d’Europa Conférence League. Bilan depuis son arrivée dans le plat pays : 14 buts en 12 rencontres. Issu de l’académie d’Arsenal, Nathan Tella explose lui en Championship cette saison. Prêté à Burnley par Southampton, l’ailier de 23 ans totalise 17 buts en 36 journées, et a largement contribué à l’accession en Premier League des Clarets de Vincent Kompany.

Lui aussi formé chez les Gunners, Chuba Akpom a en revanche bourlingué avant d’exploser. Prêté à 7 reprises depuis 2014, le natif de Londres a végété en Grèce, en Belgique et dans les championnats anglais secondaires. S’il a connu quelques jolies parenthèses, d’autres moins, l’attaquant de 25 ans semble enfin avoir trouvé la plénitude. Avec 26 buts inscrits en Championship cette saison, il est de loin le meilleur buteur du championnat, et s’inscrit dans la lignée des Ivan Toney, Olie Watkins ou Alexsandar Mitrović. Ademola Lookman a lui aussi connu une éclosion "tardive". Constamment prêté depuis 2018, l’attaquant de 25 ans semble enfin avoir trouvé le cadre idéal pour exprimer ses qualités. Recruté l’été dernier par l’Atalanta Bergame, l’ancien joueur d’Everton est le meilleur buteur de son club cette saison, et le troisième de Serie A grâce à ses 13 réalisations. Si la Dea peut encore rêver d’un dessein européen la saison prochaine, elle le doit en grande partie au Nigérian, en moyenne décisif toutes les 89 minutes.

Ils confirment

Recruté par Nice cet hiver après un début de saison canon avec Lorient (18 matches, 12 buts), Terem Moffi confirme qu’il n’était juste pas un joueur en surrégime. S’il a eu besoin de plusieurs semaines avant de s’adapter à son nouvel environnement, le Nigérian semble désormais bien lancé. Double buteur lors du derby de la Côte d’Azur face à Monaco (0-3), il s’est encore récemment illustré en marquant 3 buts lors ses 4 derniers matchs avec les Aiglons. Avec 16 buts inscrits en Ligue 1 cette saison, il réalise son meilleur exercice statistique depuis son arrivée en France en 2020. Il n’est pas le plus connu de cette sélection, mais accumule, lui aussi, les exercices de qualité avec son club. Buteur à 10 reprises cette saison en Fortuna Liga (D1 tchèque), Peter Olayinka (27 ans) est l’un des grands artisans de ce potentiel cinquième sacre consécutif du Slavia Prague. Libre en fin de saison, il s’est déjà engagé avec l’Étoile rouge de Belgrade.

Samuel Chukwueze est titulaire depuis plusieurs saisons à Villarreal, mais a franchi un nouveau cap ces derniers mois. Impliqué sur 24 buts cette saison, l’ailier nigérian est le joueur le plus décisif de son équipe et demeure grand artisan de la belle saison du Sous-Marin jaune en championnat (5e). Samedi dernier, il a encore allumé la mèche face au Real Madrid d’un magnifique doublé. Même son de cloche sur la scène continentale, où il a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives en Europa Conférence League. À l’instar de Gift Orban, Victor Boniface connaît lui aussi une éclosion météorite en Belgique. Débarqué cet été contre 2 M€, après une saison prometteuse à Bodø/Glimt (Norvège), l’attaquant de 22 ans répond largement aux attentes placées en lui. Impliqué sur 13 buts en championnat, il a également brillé en 1/8 de finale de Ligue Europa face à l’Union Berlin, en inscrivant un doublé. Derrière Marcus Rashford, il est d’ailleurs le deuxième meilleur buteur de la compétition.

Ils doivent confirmer

Auteur de 70 buts en 92 matches de Jupiler avec Genk depuis trois ans, Paul Onuachu a fait le grand saut vers la Premier League cet hiver. Recruté par Southampton, le buteur de 2,01 m peine pour le moment à se faire une place chez la lanterne rouge de Premier League. En 288 minutes de jeu, réparties sur 7 rencontres, il n’a toujours pas marqué le moindre but. Une année ouverte à tous les vents. Dans la même veine, Taiwo Awoniyi doit lui aussi confirmer avec Nottingham Forrest. Après une saison placée sous le signe de la réussite à l’Union Berlin (31 matches de Bundesliga, 15 buts), l’attaquant de 25 ans s’est greffé à l’impressionnant recrutement des Garibaldis l’été dernier. En 19 rencontres de Premier League chez le promu, il n’a marqué que 4 petits buts.

Après une saison brillante et émaillée de buts du côté d’Almeria en Segunda División, Umar Sadiq a été débauché par la Real Sociedad en septembre. Avec 3 buts inscrits lors de ses 5 premiers matchs de Liga, l’attaquant de 26 ans semblait lancé sur des standards assez élevés, avant d’être freiné par une rupture des ligaments croisés du genou. Impressionnant face à l’OM la saison dernière avec Feyenoord, qu’il avait d’ailleurs conduit jusqu’en finale d’Europa Conférence League avec ses 10 pions, Cyriel Dessers a rejoint la Cremonese l’été dernier. Dans le marasme du promu italien, 19e et condamné à retrouver la Serie B, l’attaquant de 28 ans tente laborieusement de tirer son épingle du jeu. En 23 matches de Serie A, il a fait trembler les filets à 5 reprises et s’est mué 2 fois en passeur. Du monde devrait tout de même taper à sa porte pour le relancer cet été.