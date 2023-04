Liga : Villarreal et Samuel Chukwueze renversent le Real Madrid dans un match fou !

Relégué à 12 points du FC Barcelone, le Real Madrid (2e) ne croit plus vraiment au titre en Liga, mais reste sur un succès 4-0 contre les Blaugranas en Coupe du Roi et entend bien maintenir un bon rythme sur cette fin de saison. Ce samedi, les Merengues recevaient le sixième Villarreal qui entend garder espoir dans la lutte pour la qualification en Ligue des Champions. La Casa Blanca optait pour un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Lucas Vazquez, Antonio Rüdiger, David Alaba et Nacho Fernandez. Aurélien Tchouaméni était placé en sentinelle auprès de Dani Ceballos et Marco Asensio. Enfin, Vinicius Junior et Rodrygo Goes accompagnaient Karim Benzema en attaque. De son côté, le sous-marin jaune s’articulait en 4-3-3 avec Pepe Reina officiant comme dernier rempart. Devant lui, Juan Foyth, Aïssa Mandi, Pau Torres et Alfonso Pedraza. Ramon Terrats, Dani Parejo et Giovani Lo Celso se retrouvaient dans l’entrejeu. Enfin, le trio offensif était constitué d’Alex Baena, Samuel Chukwueze et Yeremy Pino.

La rencontre partait sur de bonnes bases pour le Real Madrid dans son antre. Sur corner, Dani Ceballos trouvait Antonio Rüdiger dont le coup de casque obligeait Pepe Reina à la parade. Le défenseur allemand était de toute manière hors-jeu (4e). Mettant le pied sur le ballon, le Real Madrid remontait doucement pour s’installer dans le camp adverse et il fallait une intervention d’Aïssa Mandi pour empêcher Nacho Fernandez de trouver Rodrgo Goes (12e). Puis Vinicius Junior provoquait avant de frapper, mais manquait d’accrocher la droite du but (13e). Finalement, les efforts Merengues étaient récompensés sur une percée de Marco Asensio. Ce dernier s’appuyait sur Vinicius Junior qui lui remettait. Le tir de Marco Asensio était dévié par Pau Torres et trompait Pepe Reina (1-0, 15e). Surpris, Villarreal réagissait enfin avec une volée d’Alex Baena (18e), mais c’est bien le Real Madrid qui dominait à l’image d’une double parade de Pepe Reina devant Karim Benzema et Rodrygo Goes (19e). Samuel Chukwueze n’était pas en reste pour les visiteurs et sa frappe du gauche était proche de faire mouche (24e).

Les deux équipes se rendaient coup pour coup l’image d’une équipe de Villarreal de plus en plus entreprenante. Puis ce qui devait arriver arriva avec une passe délicieuse de Giovani Lo Celso pour Samuel Chukwueze qui ne se faisait pas prier pour tromper la vigilance de Thibaut Courtois (1-1, 39e). Le Belge sauvait d’ailleurs les siens en se montrant décisif devant Juan Foyth avant la pause (45e +1). Dos à dos à la pause, les deux équipes revenaient sur un bon rythme et cela profitait au Real Madrid. Auteur d’un petit numéro dans la défense adverse, Vinicius Junior ajustait Pepe Reina d’un plat du pied droit (2-1, 48e). Le Brésilien était même proche de s’offrir un doublé, mais manquait sa frappe (54e). Sur corner, Villarreal pensait revenir une nouvelle fois au score, mais Aïssa Mandi était hors-jeu suite à la remise de la tête de Juan Foyth et le but était logiquement annulé (57e).

Une nouvelle alerte pour le Real Madrid dans un match qui allait vraiment d’un but à l’autre. Vinicius Junior mangeait encore la feuille (63e) ou Yeremy Pino frappait à droite d’un but délaissé par Thibaut Courtois (65e). Sur la droite, Samuel Chukwueze débordait, centrait vers la surface et trouvait José Luis Morales. La frappe de ce dernier était contrée mais l’attaquant restait concentré et marquait en deux temps (2-2, 71e). Un vrai coup sur la tête pour le Real Madrid mais ce n’était que le début des ennuis. Véritable poison ce soir, le Nigérian Samuel Chukwueze se mettait de nouveau en évidence avec une magnifique frappe enroulée qui se logeait dans la lucarne gauche de Thibaut Courtois (3-2, 80e). Dos au mur, le Real Madrid poussait pour revenir et Rodrygo Goes était contré de peu en corner (86e). Finalement, Villarreal s’offre une belle victoire de prestige 3-2 et remonte à la cinquième place à 4 points de la Real Sociedad (4e). Deuxième, le Real Madrid laisse l’occasion au FC Barcelone de porter son avance à 15 points.