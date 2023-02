OGC Nice : la masterclass signée Terem Moffi à Monaco

En seulement 45 minutes de jeu, l’OGC Nice s’est offert trois buts d’avance face à l’AS Monaco ce dimanche après-midi sur le rectangle vert de Louis-II, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Un avantage dû au gros travail d’un homme dans ce choc du sud-est de l’Hexagone : Terem Moffi. Arrivé cet hiver en provenance du FC Lorient contre 30 millions d’euros (indemnité de prêt et bonus compris), l’attaquant nigérian a pris du temps pour trouver le chemin des filets mais a trouvé le parfait moment pour ouvrir son compteur buts : le Derby de la Côte d’Azur.

La suite après cette publicité

Trouvé par une longue transversale de Dante, l’ancien Merlu ne s’est pas fait prier pour tromper Alexander Nübel d’une frappe à ras de terre dès la huitième minute de jeu. Rebelotte un peu plus d’un quart d’heure plus tard, cette fois-ci sur un autre long ballon en une touche de Khephren Thuram (26e). Ce dernier a même creusé l’écart avant la pause… après un superbe travail balle au pied de Moffi, qui a servi l’ancien Monégasque pour crucifier le portier allemand (43e). Interrogé au micro d’Amazon Prime à la mi-temps, le Nigérian aux 7 sélections a semblé plutôt modeste malgré son doublé : «je suis heureux d’avoir marqué mes premiers buts, j’ai travaillé pour ça, je me sens bien dans cette équipe et je vais continuer à bosser pour marquer encore d’autres buts.»

À lire

Ligue 1 : l’OGC Nice et Terem Moffi humilient l’AS Monaco dans le derby !

Un poison permanent pour la défense monégasque

S’il avait, jusqu’ici, pris la température et dressé l’état des lieux de son nouvel environnement azuréen, l’ancien merlu a montré ce soir qu’il n’avait pas perdu le feu sacré qui l’avait escorté en début de saison. Tranchant sur chacune de ses prises de balles, le gaucher a incarné une menace permanente dans le dos de la charnière monégasque Disasi - Sarr, et permis à son équipe de remporter un premier derby à Monaco depuis… 2014. Dans son rôle de dynamiteur et de dévoreur d’espace, le Nigérian a balayé les doutes et prouvé qu’il était bien le chaînon manquant du schéma de transition prôné par Didier Digard, et qu’il avait peu d’équivalent dans son registre en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Avant la rencontre, son coéquipier Jean-Clair Todibo avait d’ailleurs assuré au micro de Prime Video ne pas être inquiet pour son nouveau coéquipier. «Au vu de son transfert, il y a forcément de grosses attentes autour de lui, mais nous, au club, on le met le plus à l’aise possible. On sait que ça peut prendre un peu de temps, mais à l’entrainement il est très performant et nous déjà a montré pas mal de fois l’étendue de son talent. On n’est pas pressé et on espère pour sa confiance qu’il marquera le plus vite possible. On sait que ça va se débloquer, maintenant il faut juste savoir quand.» Il a désormais sa réponse.