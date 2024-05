PSG : prolongation en vue pour Gianluigi Donnarumma

Le mercato estival approche, et le Paris Saint-Germain compte s’appuyer sur les bases solides de cette saison. Avec Luis Enrique en chef d’orchestre, le club de la capitale a conservé son titre de champion de France, s’est hissé en finale de la Coupe de France et en demi-finale de Ligue des Champions. Ainsi, le technicien espagnol et son staff comptent sur les hommes forts du vestiaire, comme par exemple Gianluigi Donnarumma.

Et selon les informations de Sky Sport, le gardien italien devrait être prolongé par la direction francilienne. À la fin de la saison, une réunion est prévue entre le PSG et l’agent du joueur, Enzo Raiola, pour discuter du renouvellement de son bail, prenant fin en 2026 actuellement.