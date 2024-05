L’OM veut s’offrir Messi

Messi grimpe très vite les échelons cette saison. Et forcément, on ne parle pas de Lionel, mais bien d’un Français. Attaquant talentueux évoluant au Dijon FCO, Rayane Messi (16 ans) continue de battre les records de précocité avec le club bourguignon. Alors qu’il n’était connu que pour son nom de famille similaire à la légende argentine il y a quelques mois, l’international français U17 se révèle de plus en plus grâce à son talent et monte en puissance depuis un certain moment.

Passant les différentes classes d’âge avec le DFCO, entre l’équipe U19 (4 matches et 1 but) et avec la réserve qui évolue en National 3 (9 apparitions et 3 buts), il a très vite été appelé dans le groupe professionnel par Benoît Tavenot. Après avoir fêté sa première entrée avec l’équipe professionnelle de Dijon, puis son premier but dans la foulée, qui faisait de lui le plus jeune buteur du club dijonnais, tout pourrait encore s’accélérer pour lui.

Dijon demande beaucoup d’argent

Selon les informations de L’Équipe, que nous sommes en mesure de confirmer, plusieurs clubs s’intéressent à la jeune pépite aux quatre apparitions en National 1, dont l’Olympique de Marseille. Désireux d’attirer un jeune à fort potentiel, l’OM a déjà discuté avec Dijon pour l’enrôler, mais n’a pas réussi à se mettre d’accord.

En effet, le club bourguignon demanderait 4 M€, que l’OM, ainsi que les autres clubs intéressés, ne souhaitent pas encore mettre sur la table. Parmi les autres clubs français intéressés, le LOSC est également dans la liste des intéressés pour ce jeune talent très précoce. «J’espère lui donner un peu de temps de jeu en National (…) Il est chirurgical devant le but. Pour son âge, il a une force athlétique, une vitesse, il a vraiment des qualités de très, très haut niveau», a déclaré son coach, Benoît Tavenot. La lutte sera forte pour s’offrir le Messi français.