PSG : Vincent Labrune raconte sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi

Invité régulièrement par Nasser Al-Khelaïfi pour les matchs importants du PSG, notamment en Ligue des Champions, Vincent Labrune est considéré comme le porte-bonheur du club de la capitale par le président parisien. Le patron de la LFP, qui sera ce soir au Parc des Princes pour la demi-finale retour de Ligue des Champions, et celui du PSG entretiennent de bonnes relations. Vincent Labrune a décrit leur entente dans les colonnes de L’Équipe.

La suite après cette publicité

«Nous avons une relation qui est aujourd’hui bâtie sur le respect et la confiance. Nous sommes de la même génération et nous nous connaissons depuis longtemps», a expliqué l’ancien président de l’OM. Les deux hommes ont des intérêts communs, notamment le développement de la Ligue 1 à l’étranger, et discutent de stratégies commerciales autour de ce sujet.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de Paris peut vous rapporter jusqu’à 146€ et celle du Dortmund jusqu’à 650€.