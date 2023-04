Gift Emmanuel Orban, l’incroyable tornade qui dévaste le championnat belge !

Victor Osimhen (Napoli), Ademola Lookman (Atalanta), Terem Moffi (Nice), Paul Onuachu (Southampton) ou encore Emmanuel Dennis (Nottingham Forest), le Nigéria ne manque pas de talents au poste d’attaquant et ce réservoir semble se renouveler en permanence. Pas encore international, Gift Emmanuel Orban risque de vite frapper à la porte en vue des prochains rassemblements. Comme son prénom l’indique, le joueur de 20 ans a un réel don et l’exprime de manière régulière. Repéré au Bison FC par le club de Stabæk, il a rapidement fait la différence en Norvège. Auteur de 19 buts et 7 offrandes en 24 matches de deuxième division norvégienne, il a permis à son équipe d’obtenir une promotion en Eliteserien (première division ndlr). Individuellement, il a même été nommé meilleur jeune joueur de la saison. Alors que la saison s’est achevée fin octobre, Gift Emmanuel Orban était déjà paré pour franchir un cap. Séduit par de telles performances, la formation belge de La Gantoise a décidé de mettre la main au portefeuille en déboursant trois millions d’euros. Un investissement déjà rentable et qui a des allures de coup de maître.

Pourtant cela n’aurait pas pu se réaliser cet hiver si Ibrahim Salah n’avait pas rejoint le Stade Rennais en fin de mercato comme l’a révélé le coach de La Gantoise Hein Vanhaezebrouck : «Gift a été décelé par notre cellule scouting, qui l’avait dans le viseur et on peut les féliciter pour cela. Mais c’était plutôt une piste pour l’avenir. Après le départ d’Ibrahim Salah, nous nous sommes un peu sentis forcés de transférer un joueur offensif. Autrement, il coûtait un peu trop cher, et nous ne l’aurions pas acheté cet hiver. Aujourd’hui, bien sûr, personne ne s’en plaint.» Un prix presque devenu dérisoire deux mois plus tard. Formé au Bison FC, Gift Emmanuel Orban était donc prédestiné à jouer pour les Buffalos et les performances avec La Gantoise ont vite été incroyables. Contre Westerlo pour sa première, il s’offrait un doublé afin d’arracher un match nul (3-3). Disputant ensuite trois matches sans être décisif, il a définitivement trouvé sa vitesse de carburation. Buteur contre Qarabag en Ligue Europa Conference et transformant son penalty, il a permis à son équipe d’aller plus loin dans la compétition puis les buts sont devenus légions.

7 buts inscrits en 3 jours

Buteur contre Anderlecht (1-0) puis Basaksehir (1-1), il a ensuite déroulé contre Zulte Waregem en inscrivant un quadruplé lors d’une large victoire (6-2). De quoi devenir le premier joueur de La Gantoise a réalisé une telle performance au 21e siècle. Immédiatement cela a été suivi d’un nouveau moment fort dans son aventure belge. Contre Istanbul Basaksehir lors du 8e de finale retour de Ligue Europa Conference, il a inscrit un triplé en exactement 3 minutes et 24 secondes lors d’un succès 4-1. Le triplé le plus rapide de l’histoire des compétitions européennes qui a laissé son coach Hein Vanhaezebrouck sous le charme : «c’est exceptionnel. Je n’ai jamais vu ça. Il continue de marquer. […] Gift n’est pas le genre d’attaquant qui va soudainement s’arrêter de marquer. Il possède trop de qualités pour cela.» Des propos qui ont été suivis par des actes. Passeur décisif contre Eupen (3-0), Gift Emmanuel Orban a encore été incroyable contre Seraing ce samedi (5-0). Auteur d’un doublé et d’une passe décisif, il compte 9 buts en 7 matches de Jupiler League (2 offrandes) et 5 réalisations en 4 rencontres de Ligue Europa Conference. Des statistiques affolantes et qui lui permettent d’être le meilleur buteur des 10 meilleurs championnats européens en 2023.

Dés lors, la possibilité de le voir partir cet été semble grandissante et son coach a préféré mettre les barbelés et le prévenir en évoquant une somme entre 40 et 50 millions d’euros pour l’arracher à La Gantoise. «Pour partir à l’étranger, Gift doit être prêt. Il ne doit pas partir pour aller cirer le banc dans un grand club. Non, il n’est pas encore prêt pour un grand championnat. On verra quand ce sera le cas. Une fois qu’il sera trop fort pour Gand, nous ne le retiendrons pas. C’est ce que nous avons fait avec Roman Yaremchuk et Jonathan David» a lâché Hein Vanhaezebrouck. Son coéquipier Sven Kums l’a également prévenu dans un entretien pour Eleven Sports : «dans sa tête, il est sûr d’aller loin, et je crois que tout le monde voit qu’il a un énorme potentiel. Il peut bien sûr rêver grand et je crois qu’il a le potentiel pour y arriver, mais j’ai vu tant de joueurs avec énormément de potentiel ne pas confirmer autant qu’on l’espérait.» Sur une dynamique titanesque, Gift Emmanuel Orban a su impressionner tout son monde. Le plus dur arrive désormais, à savoir confirmer.