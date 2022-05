Liga : Séville jouera la Ligue des champions, Majorque peut rêver du maintien !

Pour la 37eme journée de Liga, les enjeux étaient nombreux aussi bien pour les équipes en course pour l'Europe que dans le bas de tableau où cinq écuries se disputent le maintien. Le Real Madrid, déjà champion et qui prépare tranquillement sa finale de Ligue des champions, affrontait d'ailleurs Cadix, 17eme, qui joue donc sa survie. Et après avoir bien commencé avec le but de Mariano (5e), les Madrilènes ont concédé l'égalisation et offre un précieux point à Cadix. Mais un point qui ne suffit pas spécialement puisque Majorque a, dans le même temps, dominé le Rayo Vallecano (2-1) et passe donc devant Cadix qui pointe à la 18eme place à la différence de buts.

Dans les deux autres rencontres du haut de tableau, le FC Barcelone, qui jouera la C1 la saison prochaine, a réalisé une performance insipide face à Getafe, assuré du maintien. Un triste 0-0. De son côté, l'Atlético de Madrid, également assuré de finir en Ligue des Champions, affrontait le Séville FC qui voulait conforter sa place de quatrième alors que le Betis Séville pouvait se rapprocher dangereusement des Sévillans en cas de faux pas. Et c'est ce qui s'est passé. Les Colchoneros pensaient s'imposer sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but de Gimenez sur corner. Mais en toute fin de rencontre, le Marocain Youssef En Nesyri arrachait l'égalisation (86e) et assurait la place en C1 à son club car dans le même temps, son rival le Betis a gagné face Grenade (2-0) grâce à un doublé de Juanmi. Car les coéquipiers de Nabil Fekir reviennent à 3 petits points de Séville à une journée de la fin mais les coéquipiers de Koundé sont assurés de terminer quatrièmes même en cas de défaite à la dernière levée car les équipes se départagent sur les confrontations directes.

Tout reste à faire dans la course au maintien

Malgré un but du Français Coquelin, Villarreal a été renversé par la Real Sociedad de David Silva grâce à des buts de Alexander Isak et Zubimendi. Une victoire qui permet aux Basques de s'assurer la sixième place du classement et donc de disputer la Ligue Europa la saison prochaine. L'autre club basque de Liga a également fait le job ce dimanche soir face à Osasuna. Bilbao a tranquillement assuré la victoire et peut espérer devancer le Sous-marin Jaune lors de l'ultime journée. Dans le bas du classement, Levante, qui est déjà relégué, a tout de même fait bonne impression avec une victoire (3-1) face à Alavès qui n'a plus rien à jouer puisque le club est dernier du Championnat.

La dernière journée va donc être déterminante dans la course au maintien. Actuellement, trois équipes peuvent encore être reléguées. Cadix (18e, 36 points), Majorque (17e, 36 points) et Grenade (16e, 37 points) se disputeront une place dans l'élite lors de l'ultime journée. Pour la course à l'Europe, la Ligue des champions est déjà promise au Real, au Barça, à l'Atlético et donc à Séville et le Betis ainsi que la Sociedad sont assurés de finir en C3. Reste à savoir qui ira en Ligue Europa conférence. Réponse le week-end prochain.

Les résultats du Multi Liga