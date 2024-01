Coupe de France : le PSG s’éclate chez l’US Revel

Pour clore les 32es de finale de la Coupe de France, le leader de la Ligue 1 affrontait le leader de Regional 1. Un grand écart entre le petit Poucet de l’US Revel et l’ogre Paris Saint-Germain. Forcément, les Parisiens en profitaient pour grappiller du temps de jeu, à l’instar de Ramos, Ndour, Beraldo ou encore Navas. Et dans un début de match un peu cafouillé, l’US Revel s’est, à la grande surprise, offert la première occasion, mais Navas pouvait capter (15e).

La suite après cette publicité

Et les pensionnaires de Revel l’ont payé cher, puisque sur l’action suivante, Soler pouvait transmettre à Mbappé pour l’ouverture du score (1-0, 16e). L’USR a ensuite réussi à tenir, avec trois parades décisives de Garcia (16e, 20e, 28e). Mieux encore, Navas a encore été inquiété, mais a pu détourner une frappe lointaine en corner (36e). Mais ensuite, la formation de Haute-Garonne a craqué. D’abord, en concédant un but contre-son-camp après un centre de Mukiele (2-0, 38e). Dans la foulée, Asensio pouvait faire trembler les filets avant la pause (3-0, 43e).

À lire

PSG : Luis Enrique évasif sur le mercato

Le triplé pour Kylian Mbappé

Mais le calvaire n’était pas fini pour Revel, puisqu’à la suite d’une sublime action collective, Mbappé pouvait reprendre pour s’offrir un doublé, après une excellente remise d’Asensio (3-0, 45e). Au retour des vestiaires, après une sublime remise d’Asensio, Mbappé pouvait s’offrir le triplé (4-0, 48e). Après un temps de répit, grâce à un Garcia solide, Ramos s’offrait le sixième but après un penalty concédé (6-0, 71e). Avant que Kolo Muani ne s’ajoute à la fête (7-0, 76e).

La suite après cette publicité

L’US Revel n’aura pas été ridicule et aura proposé quelques moments intéressants, avec un gardien de but de qualité. Mais malheureusement, ils n’ont pu tenir longtemps l’armada offensive parisienne, qui a conclu un huitième but par une sublime frappe enroulée de Ndour (8-0, 86e), avant le doublé de Kolo Muani, dans le but vide (9-0, 90e). L’histoire aura été belle pour la commune de la région d’Occitanie, mais tout s’arrête là. L’essentiel est fait pour le PSG qui se qualifie, avec la manière.