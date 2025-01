L1 : le PSG se casse les dents sur Reims

Suite de la 19e journée de Ligue 1 ce samedi soir avec le PSG qui était de retour au Parc des Princes. Après sa belle victoire face à Manchester City (4-2) un peu plus tôt dans la semaine, la formation de Luis Enrique voulait enchaîner en championnat face à Reims. Pour l’occasion, le coach espagnol décidait de lancer officiellement sa dernière recrue Khvicha Kvaratskhelia qui débutait en tant qu’ailier gauche avec Ramos, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. L’international marocain Achraf Hakimi était laissé au repos pour cette rencontre et c’est donc Warren Zaïre-Emery qui occupait le couloir droit de la défense. Et cela commençait fort pour le PSG qui allumait la première mèche. Ousmane Dembélé envoyait une première frappe sèche que repoussait Yehvann Diouf (14e). Dans la foulée, c’est Désiré Doué qui croisait trop sa frappe qui passait proche d’un Diouf vigilant (23e). Le gardien sénégalais sauvait d’ailleurs les siens ensuite à deux reprises, s’imposant devant un Ramos seul après une erreur de Kipré puis en repoussant un tir du Portugais directement sur son poteau.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 47 19 +32 14 5 0 49 17 2 Marseille 37 18 +19 11 4 3 40 21 3 Monaco 34 19 +10 10 4 5 32 22 4 Lille 32 19 +10 8 8 3 29 19 5 Nice 30 18 +11 8 6 4 36 25 6 Lyon 29 18 +7 8 5 5 29 22 7 Lens 27 18 +4 7 6 5 22 18 8 Strasbourg 27 19 +2 7 6 6 33 31 9 Toulouse 25 18 0 7 4 7 19 19 10 Brest 25 18 -3 8 1 9 28 31 11 Auxerre 23 19 -4 6 5 8 25 29 12 Reims 22 19 -2 5 7 7 25 27 13 Angers 22 18 -6 6 4 8 21 27 14 ASSE 18 19 -21 5 3 11 18 39 15 Rennes 17 19 -4 5 2 12 26 30 16 Nantes 17 18 -7 3 8 7 21 28 17 Le Havre 13 18 -23 4 1 13 14 37 18 Montpellier 12 18 -25 3 3 12 18 43 Voir le classement complet

Défensivement, le PSG montrait quelques largesses comme sur cette action de Nakamura que Donnarumma repoussait. Et après avoir tenu bon pendant 45 minutes, Reims craquait au retour des vestiaires. C’est Ousmane Dembélé qui donnait l’avantage à son équipe d’une frappe déviée par Kipré qui trompait donc Diouf (48e, 1-0). Ce but, contre toute attente, réveillait Reims dans ce match qui ne tardait pas trop avant d’égaliser. Sur une merveille d’action collective, Ito servait Munetsi qui remisait sur Nakamura qui plaçait un plat du pied en première intention pour battre Donnarumma (56e, 1-1). Pour tenter d’inverser la tendance, Luis Enrique essayait une nouvelle tactique et positionnait sa recrue Kvara en tant que faux numéro 9. Mais cela n’a pas vraiment porté ses fruits et le Géorgien sortait 10 minutes plus tard. Malgré des espaces en fin de rencontre des deux côtés, le score ne bougera plus. Le PSG est encore accroché par Reims à domicile et ne prend donc qu’un point ce soir. Mais Paris garde tout de même la tête du classement de Ligue 1 avec 10 points d’avance sur le dauphin Marseille qui jouera ce dimanche soir face à Nice.