La CAF dévoile son équipe type de la CAN 2023

La CAN 2023 s’est terminée avec la victoire de la Côte d’Ivoire à domicile sur le Nigeria 2-1 dimanche soir. Si Foot Mercato vous a proposé son onze type de la compétition, c’est au tour de la Confédération Africaine de dévoiler son équipe favorite. On y retrouve notamment six finalistes (3 Ivoiriens et 3 Nigérians).

Il y a également quelques têtes bien connues de notre championnat puisque Chancel Mbemba fait partie de cette formation, lui qui a atteint les demi-finales avec la RDC. Son compatriote Yoann Wissa est également intégré à ce onze, comme Jean-Michaël Seri ou encore Franck Kessié. Emerse Faé est lui sacré meilleur entraîneur.

L’équipe de type de la CAN 2023 : Williams (Afrique du Sud) - Aina (Nigéria), Troost-Ekong (Nigéria), Mbemba (République Démocratique du Congo), Konan (Côte d’Ivoire) - Mokoena (Afrique du Sud), Seri (Côte d’Ivoire), Kessié (Côte d’Ivoire) - Wissa (République Démocratique du Congo), Nsue (Guinée Equatoriale), Lookman (Nigéria)