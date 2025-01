Neymar s’enflamme pour Lamine Yamal

On peut se demander où s’arrêtera Lamine Yamal. Une nouvelle fois étincelant ce mercredi lors de la gifle infligée par le Barça au Betis (5-1), le vainqueur de l’Euro 2024 avec l’Espagne est en train de mettre la planète football à ses pieds. Auteur de 5 buts et 10 passes décisives en 16 matchs de Liga cette saison, le gaucher réalise un exercice exceptionnel sous les couleurs blaugranas. Et grâce à ses performances, le joueur de 17 ans vient d’être adoubé par Neymar.

Sous une photo postée par Lamine Yamal sur son compte Instagram, le star brésilienne y est allée de son commentaire. Et l’ancien barcelonais semble très emballé par le jeune attaquant : « tu es très Brésilien. Danse crack », accompagné de deux émojis. L’actuel joueur d’Al-Hilal semble donc garder un œil sur son ancienne écurie.