EdF : le message fort d’Ibrahima Konaté sur le contexte politique

Présent en conférence de presse ce samedi, Ibrahima Konaté a été interrogé sur les élections législatives qui arrivent ce dimanche en France. Le défenseur de Liverpool a tenu à faire passer un message en rappelant qu’il ne fallait pas se diviser, au contraire et qu’il fallait essayer d’apaiser les tensions qui naissent à travers les réseaux sociaux.

«Ça m’inquiète. On ne peut pas laisser le pouvoir à certaines personnes qui veulent diviser les gens. Je suis issu d’une famille de l’immigration. Quand j’entends la télé et les réseaux sociaux, je pense que les médias ont un rôle très important et malheureusement des fois, ils ne le font pas bien, car ils surfent sur la peur. Quand je vois mes parents et les boulots qu’ils ont eux. Il ne faut pas prendre que le côté néfaste et oublier le reste. Mes parents ont eu des boulots pénibles, éboueur et femme de ménage, avec des horaires pas possible. Voir comment on parle d’eux, ça m’attriste. On parle beaucoup de l’immigration et de l’Islam. Ce sont les sujets à chaque fois. Qu’on veut interdire le port du voile chez les femmes dans l’espace public. On ne donne jamais la parole aux concernés, on parle toujours en leur nom. Je pense que la France est un pays magnifique. Je pense que des gens sont chez eux, regardent la télévision et sont influencés. Certaines personnes ont eu des expériences néfastes aussi avec une minorité qui ne concerne pas la majorité. Derrière les apparences et la couleur de peau, la religion, il y a des coeurs. On ne peut pas faire un puzzle avec les mêmes pièces. Il faut aller voter, la vie est belle, elle est courte. Je préfère profiter tous ensemble. »