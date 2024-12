Manchester United offre Rashford à la Juventus, Erling Haaland se fait détruire en Angleterre

Nouveau championnat pour Rashford ?

Le dossier Marcus Rashford continue à faire parler et visiblement, Manchester United fait tout pour refourguer son ex-enfant prodige. Si l’Anglais semble avoir fait son choix comme on vous l’a expliqué en priorisant le Barça, son club semble bien conscient des difficultés financières du club catalan. Du coup, selon Tuttosport, Manchester United a proposé Rashford à la Juventus. Sauf qu’à en croire le quotidien italien, Thiago Motta préfèrerait son ancien poulain Zirkzee, lui aussi en grande difficulté chez les pensionnaires d’Old Trafford. A noter que Rashford a été écarté pour la quatrième fois de suite par Ruben Amorim, alors que le coach ne cesse de clamer face à la presse qu’il compte sur son joueur.

Où est passé Erling Haaland ?

Manchester City ne «relève pas la tête» après sa nouvelle contre-performance face à Everton comme le placarde Marca sur sa Une. Si Bernardo Silva a ouvert la marque, Iliman Ndiaye a égalisé. Preuve que rien ne va chez les Skyblues, Erling Haaland a loupé le penalty de la gagne. Le Norvégien prend cher dans la presse tant il semble incapable de porter son équipe. Pour le journal AS, «Haaland prolonge la crise» de Manchester City. Le Daily Star se veut encore plus taquin et estime que le joueur «perd la boule». L’attaquant de 24 ans est méconnaissable avec seulement 3 buts lors des 13 dernières journées. Finalement, il est à l’image de son équipe, cassé.

Premier renfort pour le Barça

Le FC Barcelone s’apprête à boucler une première recrue ! Comme vous pouvez le voir sur la Une du journal Sport, la «décision est imminente» pour Jonathan Tah ! Dans quelques jours, le défenseur allemand sera libre de discuter avec n’importe quel club. Pour ceux qui sont passés à côté, le défenseur de 28 ans a annoncé ne pas vouloir prolonger son contrat avec le Bayer Leverkusen après 10 ans de bons et loyaux services. Courtisé par de nombreux grands clubs, Tah serait sur le point de rejoindre le Barça. La presse catalane rapporte en tout cas que les négociations étaient à un stade avancé à Noël. Une information confirmée par le journal Bild qui évoque un contrat jusqu’en 2030.