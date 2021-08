Atalanta : Papu Gomez révèle les coulisses de sa dispute avec Gian Piero Gasperini

Dans un entretien accordé à La Nacion, le milieu offensif du Séville FC Alejandro Gomez s'est livré sur l'altercation qui aurait en partie causé son départ de l'Atalanta Bergame l'hiver dernier. En effet, l'international argentin se serait disputé avec son ancien entraîneur Gian Piero Gasperini : «Contre Midtjylland (le 1er décembre 2020 en Ligue des Champions, ndlr), j'ai désobéi tactiquement au coach. Il restait dix minutes avant la mi-temps et il m'a demandé de venir jouer à gauche, alors que je jouais bien à droite. Je lui ai dit non. Imaginez, lui avoir répondu comme ça, avec les caméras... C'était normal qu'il se mette en colère. J'ai su qu'il allait me sortir à la mi-temps, et c'est ce qu'il a fait. Mais dans le vestiaire, il a dépassé les bornes, et il a tenté de m'agresser physiquement».

Le tacticien italien n'a pas tardé à répondre aux déclarations de son ancien joueur à la DEA dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport : «Le comportement de Gomez, sur et en dehors du terrain, était devenu inacceptable pour l'entraîneur et ses coéquipiers. C'est lui qui m'a agressé physiquement, pas moi, mais la vraie raison pour laquelle il a quitté Bergame est pour avoir gravement manqué de respect aux propriétaires du club. J'espère que Gomez pourra continuer à faire parler de lui par ses performances, comme il l'a fait à l'Atalanta».