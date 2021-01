Le Rapid Vienne signe chez Puma !

Le Rapid Vienne et adidas se séparent après plus de 20 ans de collaboration et c'est Puma qui signe avec le club de la capitale autrichienne. Le partenariat n'est pas direct puisque 11teamsports est impliqué. Cette grande boutique en ligne dédiée à l'équipement de football sera responsable de la mise en oeuvre du projet, y compris des finitions du maillot.

Puma et le Rapid Vienne s'engagent pour 5 ans, le contrat prendra effet à partir de la fin de saison 2020-2021. La marque allemande équipera évidemment toutes les catégories du club.

« Le choix du fournisseur est une décision importante pour les clubs de football avec une identité et un positionnement aussi clairs que le Rapid Vienne. Après une longue compétition, avec Puma et 11teamsports, nous avons maintenant trouvé la meilleure combinaison possible avec un équipementier de renommée mondiale et le plus grand spécialiste en ligne des sports collectifs en Europe... », indique Christoph Pescheck, le directeur financier du Rapid Vienne qui cherche à augmenter sa visibilité en Autriche en renouvelant l'équipementier du club.

« Nous sommes fiers de travailler ensemble en tant que partenaire premium du Rapid Vienne à partir de la saison prochaine. Avec 11teamsports, nous allons concevoir tous les maillots des équipes du club avec succès et professionnalisme. Notre objectif est d’aider le club à atteindre d’autres records avec passion et expertise », explique Kai Kuhlmann, directeur du marketing sportif en Europe chez Puma, très enthousiaste à l'idée d'aider le club de la capitale autrichienne dans sa quête de visibilité.

Dietmar Wieser, directeur général de 11teamsports Austria, rejoint Kai Kuhlman : « Le Rapid Vienne est un club extraordinaire. Avec son histoire unique, l’Allianz Stadium et les supporters incomparables, c’est un privilège pour nous de pouvoir équiper le club avec Puma.»

Alors que Puma continue son expansion dans le football, 11teamsports en fait de même avec une nouvelle collaboration, après celle avec le Fortuna Dusseldorf et adidas qui commencera également à partir de la fin de saison 2020-2021.