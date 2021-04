Fiorentina : ils raffolent tous de Dusan Vlahovic !

La suite après cette publicité

«Je pense que, derrière Erling Håland et Kylian Mbappé, il est l'un des attaquants les plus forts d'Europe. Vous rappelez-vous de son but contre l'Inter (décembre 2019) ? Il a de la qualité, il est technique». Ce compliment, signé Christian Vieri, sur sa chaîne Twitch BoboTV, s'adresse à un certain Dusan Vlahovic. Ce dernier ne le renie pas. «Ça peut paraître présomptueux, mais je crois qu'avec du travail, je peux atteindre son niveau (en parlant de Håland)», a-t-il lâché à La Repubblica.

À 21 ans, l'attaquant réalise une excellente saison en Serie A sous les couleurs de la Fiorentina. Avec 15 réalisations au compteur, le natif de Belgrade figure parmi les meilleurs buteurs de la compétition. Et outre son flair de renard des surfaces, l'international serbe (7 sélections, 2 buts), qui culmine à 1m90, impressionne par sa technique en mouvement. Après son exercice 2019/20 prometteur (6 buts en 30 apparitions), le jeune homme confirme et déchaîne les passions.

Une prolongation ou un transfert XXL

La presse italienne ne cesse de rapporter l'intérêt des grosses écuries du championnat italien pour l'ancien pensionnaire du Partizan. Ce mardi, Tuttosport évoque la piste AC Milan. Quelques jours plus tôt, le Corriere dello Sport indiquait que l'AS Roma était elle aussi clairement sur le coup. Mais ce n'est pas tout. Le Real Madrid, le Borussia Dortmund, l'Atlético de Madrid et Liverpool surveilleraient aussi de près la révélation de la Viola.

Rocco Commisso ne l'entend toutefois pas de cette oreille. Le patron de l'écurie florentine a lancé les discussions pour prolonger son joyau au-delà de juin 2023, explique La Nazione. Et s'il n'atteint pas cet objectif, l'homme fort des pensionnaires d'Artemio Franchi demandera 60 M€ aux intéressés pour démarrer les négociations, avance Tuttosport. L'avenir de Vlahovic risque donc d'animer l'été de l'autre côté des Alpes.