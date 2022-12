FC Barcelone, Pologne : les annonces fortes de Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Robert Lewandowski est d’attaque. Après le Mondial au Qatar, le Polonais a retrouvé le FC Barcelone pour entamer la deuxième partie de l’exercice 2022-23. Avant de se lancer, l’attaquant a accordé une longue interview à Mundo Deportivo. L’occasion d’évoquer plusieurs sujets dont son avenir en sélection. À 34 ans, Lewy n’exclut rien, lui qui aura 37 ans au moment de la Coupe du Monde 2026. « Cela ne dépend pas de mon physique mais des aspects qui entourent le football. Je sais que je serai prêt si je veux être là mais il est trop tôt pour décider. Il reste trois ans et demi, pas quatre ans. C’est beaucoup et maintenant je suis concentré sur le prochain Championnat d’Europe (2024) ».

Lewy évoque son avenir

Son avenir en club a aussi été évoqué au cours de cet entretien. Pour rappel, son contrat chez les Culés court jusqu’en 2026. Et il imagine aller au bout de son bail sans aucun problème. « Oui, bien sûr. Je suis convaincu que je serai préparé et en forme comme je le suis maintenant. Quand j’avais 30 ou 32 ans, je voulais jouer encore trois ou quatre ans à un haut niveau. C’est pourquoi je fais tout pour être au plus haut niveau le plus longtemps possible. Tant que je suis en forme et que je veux gagner des titres, je serai là ». Pour cela, il fait très attention à son physique et sa nutrition, lui qui bénéficie de l’aide et des conseils de son épouse nutritionniste.

De quoi l’aider à atteindre ses objectifs. D’autant que le buteur est légèrement frustré après l’élimination de son club en C1. « En Champions League, nous ne savions pas exactement comment gagner ni comment jouer pour gagner, mais en championnat, nous avons très bien réussi. Nous avons de très jeunes joueurs. Les expériences que nous avons vécues ces derniers mois nous apporteront la saison prochaine ou pour cette saison. Et oui, parfois il faut savoir jouer pour gagner, juste faire ce qu’il faut pour gagner. En Liga, nous l’avons fait plusieurs fois mais nous devons continuer à travailler car il y a des matches où vous gagnez facilement et marquez beaucoup de buts mais il y en a d’autres où vous passez une mauvaise journée et rien d’autre ne compte que de gagner et de rentrer à la maison avec les 3 points ».

Il ne digère pas sa suspension

Il poursuit au sujet de l’état d’esprit du groupe catalan. « Il ne s’agit pas de travailler sur l’aspect psychologique. Notre mentalité doit être celle de gagnants. Peu importe que nous le fassions correctement ou non. Il faut avoir l’idée qu’au final on veut être champions ». Enfin, Lewy a évoqué sa suspension de trois matches suite à son expulsion face à Osasuna et son geste vis-à-vis de l’arbitre. « Je ne comprends pas parce que je n’ai rien dit à l’arbitre. Et pour moi, cela ne signifie rien de mauvais, rien de moche. Je n’ai pas compris pourquoi j’ai reçu une interdiction de trois matches pour cela, pour être honnête. Je ne les mérite certainement pas ».

Il conclut : « dans le cas de cet arbitre, l’expulsion était correcte car il y avait bien une faute. Mais me suspendre pour ce que j’ai fait après, non. Je n’ai rien dit. J’ai parlé à Xavi et Carlos (Naval), notre délégué, qui était à côté du quatrième officiel (…) Je ne comprends pas la raison de la suspension. Ce n’est pas juste ». Robert Lewandowski n’a toujours pas digéré sa longue suspension. Mais il va devoir passer à autre chose, lui qui a de nombreux défis à relever en Catalogne et avec la Pologne.