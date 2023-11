L’UEFA choisit Kipsta pour les ballons de la C3 et la C4

Après l’Hexagone et la Belgique, l’équipementier français s’attaque désormais au marché européen. Déjà fournisseur des ballons de la Ligue 1, la Ligue 2 et la Jupiler Pro League, l’UEFA devient le nouveau client de la marque de sports spécialisée dans le football du groupe Decathlon. En effet, cette dernière sera le nouveau fournisseur des cuirs de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence pour les trois prochaines années, et ce à partir des éditions 2024-2025 de ces deux Coupes d’Europe. La haute instance du football du Vieux Continent a annoncé la nouvelle via un communiqué sur son site officiel.

«L’UEFA a annoncé que Kipsta, la marque de football de l’entreprise française d’articles de sport Decathlon, a signé un accord de licence de trois ans pour devenir le fournisseur officiel de ballons de match de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Europa Conference League, à partir de la saison prochaine et jusqu’en 2027. Conçus, testés et créés en France, les ballons officiels Kipsta répondent aux exigences techniques les plus élevées et sont certifiés FIFA QUALITY PRO. La marque française fournit également le ballon officiel de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en France, ainsi que de la Pro League en Belgique.» Pas mal, non ? C’est français.