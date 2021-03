EdF Espoirs : Arnaud Laurienté va remplacer Moussa Diaby

Après avoir inscrit un somptueux coup franc cet après-midi face à Nantes, Armand Laurienté va connaître un autre bonheur dans les prochains jours. L’attaquant de Lorient a été appelé par Sylvain Ripoll pour remplacer Moussa Diaby, testé positif à la Covid-19, d’après les informations du Parisien.

La suite après cette publicité

L’ailier de 22 ans va découvrir la sélection espoirs et disputera la phase de groupes de l’Euro ce mois-ci, alors que l’EdF affrontera le Danemark, la Russie et l’Islande les 25, 28 et 31 mars prochains.