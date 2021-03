Ligue 1 : Lorient arrache le nul à Nantes, Montpellier renverse Bordeaux

Après la victoire lensoise sur Strasbourg, cette 30e journée se poursuivait avec 4 matches qui concernaient le milieu et le bas du tableau. Le déplacement de Lorient à Nantes était sans doute la rencontre la plus importante de l'après-midi. 1 point seulement séparait le barragiste au premier non relégable et c'est le plus mal classés des deux qui commençait fort avec Kolo Muani, en opportuniste sur ce tir raté de Touré (1-0, 3e). Les Merlus tentaient de revenir par Moffi (29e) et Laurienté (31e) mais le score ne bougeait pas avant le retour aux vestiaires. En seconde période, c'est la VAR qui sauvait les Canaris d'un penalty concédé par Pallois (60e), puis d'un but de Gravillon (71e) mais à force de reculer, la défense a fini par craquer sur ce coup-franc "juninhesque" de 40 mètres signé Laurienté (1-1, 87e). Un point du nul qui fait du bien aux Merlus, pas aux Nantais.

La suite après cette publicité

Autre match important, Montpellier recevait Bordeaux à la Mosson et s'est fait surprendre durant cette première mi-temps, malgré une énorme occasion de Mavidi (14e). Après une tentative d'Adli, c'est Hwang qui ouvrait le score d'une frappe croisée (0-1, 29e). Le MHSC ne tardait pas pour réagir d'un splendide coup-franc de Sambia (1-1, 36e), alors que Delort avait trouvé la barre quelques instants auparavant (33e). La seconde période s'animait encore plus avec des tentatives des deux côtés (Laborde 51e, Mavididi 52e, Hwang 54e puis De Préville 56e) mais c'est bien la Paillade qui prenait l'avantage grâce à Laborde sur une remise de Delort (2-1, 58e). Mavididi (3-1, 69e) donnait même une avance encore plus conséquente aux siens. Montpellier grimpe à la 8e place et poursuit sa belle série.

Dijon file vers la Ligue 2

Ce Dijon recevait Reims et semblait déterminé à enfin gagner à domicile. La rencontre démarrait bien car si le spectacle n'était pas vraiment au rendez-vous, les Bourguignons prenaient un bon départ, sans toutefois parvenir à débloquer la situation. Faes n'était pas loin de marquer contre son camp (16e), alors qu'Abdelhamid jouait les pompiers devant Benzia (19e) et Assalé (21e). Les imprécisions techniques se multipliaient en seconde période, à l'image de Racioppi qui repoussait mal cette frappe de Konan devant un Dia décisif en renard des surfaces (0-1, 50e). Le DFCO tentait de revenir dans cette rencontre mais Lautoa (55e) et Baldé (68) ne convertissaient pas leurs occasions. Dijon s'incline à nouveau et se dirige plus que jamais vers la Ligue 2.

Enfin, ce Brest-Angers est probablement la rencontre qui concentrait le moins d'enjeux. Bien encrées dans le ventre mou de ce championnat, les deux formations n'ont pas réussi à se départager au terme des 90 minutes. Il y a pourtant eu des occasions à l'image d'Amadou (9e), de Fulgini (30e, 37e) puis de Bahoken (42e). Dominés, les Bretons revenaient avec trois nouveaux visages sur la pelouse à la pause et effectuaient une bien meilleure prestation. Mais comme leurs adversaires en première période, ils ne parvenaient à se montrer efficaces dans la zone de vérité (Mounié 53e, 56e). Les débats s'équilibraient durant le dernier quart d'heure de jeu pour un résultat nul et vierge 0-0.

Les résultats de l'après-midi :

Nantes 1 - 1 Lorient : Kolo Muani (3e) ; Laurienté (87e)

Dijon 0 - 1 Reims : Dia (50e)

Brest 0 - 0 Angers.

Montpellier 3 - 1 Bordeaux : Sambia (36e), Laborde (58e), Mavididi (69e) ; Hwang (28e)