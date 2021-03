La liste de la France pour la phase de poules de l'Euro U21

Placée dans le groupe C de l'Euro U21, l'équipe de France défiera le Danemark le jeudi 25 mars, la Russie le dimanche 28 mars et l'Islande le mercredi 31 mars pour le compte de la phase de poules. La phase finale est de son côté prévue pour juin avec une finale le 6 juin à Ljubljana en Slovénie. Désignés parmi les prétendants à la victoire, les Bleuets de Sylvain Ripoll seront donc attendus au tournant dès les premiers matches. Car oui l'effectif de cette équipe de France U21 est pétri de talents à chaque ligne. Étaient ainsi éligibles, les joueurs nés à partir du 1er janvier 1998.

Dans les buts c'est du classique avec le titulaire Alban Lafont et ses doublures Ilan Meslier et Dimitri Bertaud, on retrouve quelques surprises en défense. Candidat à une place avec l'équipe de France A, Jules Koundé est de la partie et devra encore patienter pour rejoindre les grands. Il sera ainsi accompagné dans l'axe par Ibrahima Konaté, Benoît Badiashile et Wesley Fofana. Pour les latéraux, ce sont Colin Dagba, Adrien Truffert, Christ-Emmanuel Faitout Maouassa et Pierre Kalulu qui ont été choisis par Sylvain Ripoll. Ce dernier qui a réalisé de belles performances récemment avec l'AC Milan est appelé pour la toute première fois.

La surprise Eduardo Camavinga

Habitué au groupe France lors des derniers rassemblements, Eduardo Camavinga paye une saison compliquée, mais essayera de se refaire la cerise avec les Espoirs. Scénario identique pour le Lyonnais Houssem Aouar qui renforce les Espoirs en vue de l'Euro. Aussi candidat aux A, Boubacar Kamara sera aussi présent avec l'équipe U21 et garnira un milieu talentueux puisque le capitaine Matéo Guendouzi, mais aussi Boubakary Soumaré et Aurélien Tchouaméni sont de la partie.

Enfin devant c'était aussi difficile de se frayer une place. Outre les cadres que sont Amine Gouiri, Moussa Diaby, Odsonne Edouard et Jonathan Ikoné, Romain Faivre et Randal Kolo Muani seront de la partie. Plusieurs joueurs sont donc absents. On dénombre le Monégasque Sofiane Diop, mais aussi Rayan Aït Nouri (Wolverhampton), Maxence Lacroix (VfL Wolfsbourg), Maxence Caqueret (Olympique Lyonnais), Arnaud Kalimuendo (RC Lens), Ibrahima Diallo (Southampton), William Saliba (OGC Nice) ou encore Imran Louza (FC Nantes).

Les 23 Français sélectionnés pour l'Euro U21 2021

Gardiens : Alban Lafont (FC Nantes), Ilan Meslier (Leeds United) et Dimitri Bertaud (Montpellier)

Défenseurs : Colin Dagba (Paris Saint-Germain), Pierre Kalulu (AC Milan), Ibrahima Konaté (RB Leipzig), Jules Koundé (Séville FC), Wesley Fofana (Leicester), Benoît Badiashile (AS Monaco), Adrien Truffert (Stade Rennais) et Christ-Emmanuel Faitout Maouassa (Stade Rennais)

Milieux : Boubacar Kamara (Olympique de Marseille), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Houssem Aouar (Olympique Lyonnais), Boubakary Soumaré (Lille OSC), Romain Faivre (Stade Brestois) et Matéo Guendouzi (Hertha BSC)

Attaquants : Amine Gouiri (OGC Nice), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Jonathan Ikoné (Lille OSC), Randal Kolo Muani (FC Nantes) et Odsonne Edouard (Celtic)