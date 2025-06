PSG : le groupe pour la Coupe du Monde des Clubs

Après avoir remporté la Ligue des Champions et régalé l’Europe, le Paris Saint-Germain va logiquement faire office de grand favori pour ce Mondial des Clubs, la nouvelle compétition de clubs organisée par la FIFA. Et le club de la capitale vient de publier le groupe qui va faire le voyage aux Etats-Unis pour le tournoi.

Luis Enrique va pouvoir compter sur un groupe au complet, et les quelques joueurs qui ont eu des pépins physiques récemment comme Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sont présents. On notera aussi la présence de Gabriel Moscardo. Pour rappel, en cas de nouvelles arrivées sur le mercato dans les prochains jours, ces joueurs ne pourront pas être inscrits pour la compétition.