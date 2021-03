Barça : Ronald Koeman se prononce sur le futur président

La suite après cette publicité

Dimanche 7 mars auront lieu les élections présidentielles du FC Barcelone. On connaîtra donc enfin le successeur officiel de Josep Maria Bartomeu. En conférence de presse ce vendredi, Ronald Koeman a été invité à se prononcer sur le fait d'avoir un nouveau patron. «Bien sûr que j'aimerais bien. Avoir un président dans un club comme Barcelone est très important, car nous sommes le plus grand club du monde. Pour parler de mon avenir, de l'équipe».

Puis il a été questionné sur les candidats et si son choix se portait sur l'un d'entre eux. «Il ne doit pas en être ainsi. En général, les trois ont fait une bonne campagne. Les phrases et les mots doivent faire gagner des voix et c'est normal. Je n'ai pas de préférence. Je ne connais pas les trois personnellement, je les ai salués l'autre jour avec Tusquets. Les votes sont ceux des socios et ils décideront qui sera le président». Le Néerlandais, dont l'avenir n'est pas assuré, ne veut pas se mouiller.