Valence - Real Madrid : les compositions sont tombées

La dixième journée de Liga offre un duel entre Valence et le Real Madrid. Dans une saison compliquée, les Murciélagos vont essayer de prendre des points et se présentent en 4-4-2 avec Jaume Domenech comme dernier rempart. Daniel Wass, Gabriel Paulista, Hugo Guillamon et José Gaya forment la défense. Le double pivot est composé de Carlos Soler et Uros Racic alors que Yunus Musah et Denis Cheryshev se retrouvent dans les couloirs. Maxi Gomez et Kang-in Lee préféré à Gonçalo Guedes sont associés en attaque.

De son côté, le Real Madrid opte pour un 4-3-3 classique sans Casemiro et Eden Hazard qui sont forfaits. Thibaut Courtois se place dans les buts derrière Lucas Vazquez, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo. Aligné en sentinelle, Luka Modric est épaulé par Federico Valverde et Isco. Enfin, Marco Asensio et Vinicius Junior accompagnent Karim Benzema en attaque.

Les compositions :

Valence : Domenech - Wass, Gabriel, Guillamon, Gaya - Musah, Soler, Racic, Cheryshev - Lee, Gomez

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Varane, Ramos, Marcelo - Valverde, Modric, Isco - Asensio, Benzema, Vinicius