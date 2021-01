FC Barcelone : Samuel Umtiti lance l'opération reconquête !

La suite après cette publicité

Cela faisait un bon moment que le FC Barcelone n'avait pas offert à ses fans et aux observateurs de la Liga une prestation aussi sérieuse que ce week-end contre Grenade (4-0). Mais, petite surprise au début de la rencontre : Samuel Umtiti, le défenseur international français, était titulaire dans l'équipe dirigée par Ronald Koeman. « Il n'était pas préparé, mais ils l'ont averti juste après l'échauffement qu'il allait jouer. Il a fait un grand match », a d'ailleurs lâché son compatriote Antoine Griezmann après le match.

Même son de cloche du côté de son entraîneur, Ronald Koeman : « c'était son premier match complet depuis longtemps, et je crois qu'il a bien joué. Derrière Sergio (Busquets), il a fait beaucoup de passes verticales, ça me plaît beaucoup. On n'avait ni Lenglet ni Araujo, et Umtiti, comme Oscar (Mingueza), a montré qu'il a sa place dans cette équipe ». Une bien belle nouvelle pour les Catalans qui sont un peu à la peine en ce début de saison.

Un retour à point nommé

En effet, après un début de saison plus que compliquée et le dossier Lionel Messi toujours en suspens, les Blaugranas ont fait l'exploit de revenir sur le podium, alors qu'ils étaient neuvièmes il y a encore peu de temps. S'il est trop tôt pour parler de titre, les Blaugranas se rassurent énormément en tout cas au fur et à mesure que la confrontation face au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions approche.

Avec donc un Umtiti en pleine forme ? C'est encore un peu tôt pour le dire. En effet, le champion du Monde 2018 s'est vu prendre sa place aux côtés de Piqué par un autre Français Clément Lenglet. Mais surtout, il n'avait pas joué 90 minutes depuis une rencontre face au Celta Vigo en juin dernier. Pis encore, il avait manqué 25 rencontres à cause de ses blessures. Et s'il revenait en force, à quelques mois de l'Euro, et convainquait Didier Deschamps de l'emmener avec les Bleus ?