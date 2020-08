Ligue des Champions : le tableau du Final 8

Ça y est. Après les deux derniers matches des 8es de finale qui se sont joués ce soir avec les qualifications du Barça et du Bayern Munich aux dépens de Naples et de Chelsea, on connaît le tableau du Final 8 qui se déroulera à partir du 12 août.

Il débutera avec la rencontre entre l'Atalanta et le PSG (à suivre en live commenté ici). Le tournoi se tiendra jusqu'au 23 août, jour de la finale. On rappelle que tous les matches se tiendront à Lisbonne.

Le tableau du Final 8 :

Atalanta Bergame - PSG, mercredi 12 août

RB Leipzig - Atlético de Madrid, jeudi 13 août

Barcelone - Bayern, vendredi 14 août

Manchester City - Lyon le samedi 15 août