PSG : Luis Fernandez détruit Luis Campos

Après un nouvel échec en Ligue des Champions, le PSG cherche désormais à reconstruire son équipe pour la saison prochaine. Qui sont les coupables de cette nouvelle désillusion ? Les joueurs ? Christophe Galtier ? La direction ? Le club de la capitale va devoir en tout cas faire le ménage à tous les étages et bien répartir les rôles. C’est précisément ce que reproche Luis Fernandez, ancien coach du PSG, qui ne comprend pas bien le rôle de Luis Campos.

« Il descend sur le bord du terrain, on le voit donner des consignes. Ce n’est pas sa place », a affirmé Fernandez dans un entretien accordé à l’Équipe. « Sa place est de faire le recrutement, du scouting. Mais il travaille pour le PSG et aussi pour le Celta Vigo… Il doit se concentrer uniquement sur le PSG. Et Campos est peut-être trop intrusif. Ont-ils pris la mesure de ce que c’est d’entraîner et diriger le PSG ? La clé, c’est la relation Campos-Galtier. Aujourd’hui, quelque chose ne fonctionne pas. » Campos risque de ne pas apprécier.

