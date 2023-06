Lionel Messi rejoint l’Inter Miami !

La suite après cette publicité

Lionel Messi a choisi. Depuis des mois, l’avenir de l’international argentin est au centre des débats. Au départ, on l’imaginait prolonger au Paris Saint-Germain, où sa deuxième saison avait débuté sur des chapeaux de roue. Mais au fur et à mesure, la tendance s’est inversée. Le club de la capitale ne voulait pas céder aux exigences salariales de la Pulga. De son côté, le joueur de 35 ans attendait d’en savoir plus sur le projet et le futur coach.

Au final, les deux parties se sont séparées. Libre et sur le marché, l’attaquant a pu discuter plus sérieusement avec ses divers prétendants. L’Inter Miami de David Beckham lui offrait un contrat de 3 ans avec un salaire de 40 millions d’euros par an. Al-Hilal lui proposait un pont d’or avec un contrat à 1,2 milliard d’euros selon nos informations. Plus solides financièrement, les deux clubs étaient menacés par le FC Barcelone.

Messi ne revient pas à la maison

Malgré des comptes dans le rouge, les Culés avaient bon espoir de faire revenir la légende argentine. Xavi a mouillé le maillot en échangeant régulièrement avec lui. Même chose pour le président Joan Laporta, qui a rencontré le père et agent du joueur tout en essayant de faire valider le plan de financement auprès de La Liga. La persévérance des Blaugranas n’a pas porté ses fruits. En effet, Lionel Messi, qui a tout tenté pour signer au Barça, a choisi de rejoindre l’Inter Miami.

« Je ne reviens pas au Barça, je vais à l’Inter Miami. J’ai pris la décision d’aller à Miami. Ce n’est pas encore fait à 100% mais on a décidé de continuer là-bas ! Je veux vivre le foot d’une autre manière après avoir remporté le Mondial et l’impossibilité de revenir à Barcelone. » », a lancé l’Argentin à Mundo Deportivo. La star née en 87 va donc découvrir un nouveau championnat et une nouveau football après des années passées en Europe. La franchise de MLS frappe un très gros coup !