L'OM s'intéresse à Djibril Sidibé

Djibril Sidibé a atteint le sommet de sa carrière internationale en juillet 2018 en brandissant la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Depuis, le latéral n'a plus retrouvé les Bleus, la faute à certaines blessures qui ne l'ont pas épargné. Resté à Monaco alors qu'il semblait promis à un départ dans un gros club étranger, il a finalement été prêté à Everton en 2019, où il a pu bénéficier de la confiance de Carlo Ancelotti.

Auteur d'une saison intéressante en Angleterre - 24 matches (1 911 minutes de jeu) - où il a été amené à évoluer à différents postes (latéral droit et milieu de terrain droit), les Toffees ont tenté de conserver le champion du monde français. Mais l'ASM avait besoin de liquidités pour son mercato et n'a pas voulu accepter un nouveau prêt. Revenu sur le Rocher, il n'est, jusqu'à présent, pas titulaire indiscutable en Principauté et doit se contenter de dépannages, à droite pour faire souffler Aguilar ou à gauche pour suppléer Caio Henrique.

Sidibé plaît à Longoria

Lié à l'AS Monaco jusqu'en 2022, le joueur de 28 ans pourrait bien être concerné par un départ lors du mercato hivernal. Déjà parce que son poste est toujours très recherché sur le marché. Ensuite parce que son tarif s'avère abordable. Enfin, le champion du monde possède un CV de choix. Selon nos informations, Monaco réclamera entre 5 et 7 M€ pour le lâcher. Sidibé, lui, est prêt à plier bagages. Mais où ? Comme nous pouvons vous le révéler, il intéresse l'Olympique de Marseille, qui recherche activement un latéral droit pour relayer Hiroki Sakai.

Le head of football Pablo Longoria est séduit par le profil de Sidibé, mais il ne s'agit pas encore de sa piste prioritaire (potentiellement Pol Lirola ?). Si cela ne se décante pas avec l'OM, Sidibé dispose également de touches outre-Manche, puisque Newcastle s'est également renseigné sur sa situation. Deux portes de sortie intéressantes pour l'international français (18 sélections, 1 but), qui souhaite retrouver une place d'envergure au sein de son prochain club.