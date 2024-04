Real Madrid : Zinédine Zidane sous le charme de Jude Bellingham

La première saison de Jude Bellingham au Real Madrid est déjà réussie. L’international anglais, débarqué pour plus de 100 millions cet été, est rapidement devenu une star des Merengues grâce à ses bonnes performances et ses nombreux buts (20 buts et 10 passes décisives en 32 matches). De quoi forcément se mettre le public dans la poche mais pas que. Car une légende du club a aussi adoré les premiers mois du jeune milieu de 20 ans.

Au micro de Téléfoot, Zinédine Zidane s’est exprimé sur le cas de Jude Bellingham. Et l’ancien international français est bluffé. « C’est un joueur incroyable ! On pouvait s’imaginer ce qu’il était capable de faire, mais il a dépassé tout ça ! Je suis très fan de lui, et tout le mal que je lui souhaite, c’est de soulever des trophées ! » Justement, le nouveau numéro 5 du Real Madrid (qu’il a choisi en hommage à ZZ) est bien parti pour soulever la Liga.