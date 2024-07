JO : le Japon toujours invaincu après sa victoire contre le Mali

Les deuxièmes journées des groupes de football dans ces Jeux Olympiques 2024 de Paris avaient lieu ce samedi soir. Après une large victoire (5-0) contre le Paraguay, le Japon rencontrait désormais le Mali sur la pelouse du stade du Matmut Atlantique. Suite à une première période assez mouvementée et équilibrée entre les deux nations bien que les Maliens aient été un peu plus dangereux, les Japonais ont essayé de se réveiller sans succès, mais les Maliens peinaient à faire plier leurs adversaires aussi.

Et au cours de la seconde période, alors même que les Maliens poussaient avec un certain manque de réalisme et d’efficacité devant les cages, ce sont finalement les Japonais qui ont ouvert le score à l’approche du coup de sifflet final. En effet, le jeune Rihito Yamamoto, joueur évoluant en Belgique sous le maillot de Saint-Trond, a marqué (82e) et a ainsi offert la victoire à son pays. Dans les derniers instants, Cheickna Doumbia a loupé un pénalty (90e+6). Au classement, le Japon est 1er du groupe avec deux succès en deux matchs.