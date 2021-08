Moussa Diaby revient sur son départ du PSG

Titi parisien depuis sa naissance, Moussa Diaby avait impressionné lors de son unique saison en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain (25 matches, 2 buts et 6 passes décisives). Confronté à la forte concurrence à son poste, l'ailier avait rejoint le Bayer Leverkusen pour une somme avoisinant les 15 millions d'euros, en juin 2019. Alors qu'il dispute sa troisième saison en Bundesliga, l'attaquant de 22 ans est revenu sur son départ de son club formateur.

La suite après cette publicité

«Je suis sorti de ma zone de confort en quittant Paris. Mais c'était une façon de prendre des responsabilités, d'assumer. Je me suis vite senti important dans le projet du club. La Bundesliga laisse beaucoup sa chance à la jeunesse, on veut inscrire les joueurs dans la durée, on les laisse s'exprimer. En Allemagne, on trouve ce qu'on est venu chercher : du temps de jeu, de la confiance, a-t-il expliqué à l'AFP. Mon objectif, c'est de jouer la Ligue des champions tous les ans. Ce n'est pas acquis à Leverkusen mais on doit viser cela».