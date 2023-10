Brest-PSG : la grosse sortie de Kylian Mbappé après la polémique de sa célébration

Ce dimanche après-midi, le PSG a bataillé face au Stade Brestois (3-2). Les Parisiens ont pu compter sur un doublé de Kylian Mbappé pour offrir la victoire. Le Bondynois a transformé un penalty décisif dans les derniers instants du match. Mais depuis la fin de rencontre, on ne parle que de la célébration de KM7 après son but. Très remonté contre le public, l’attaquant des Bleus a eu plusieurs gestes envers les tribunes brestoises pour provoquer et pour dire au public de se taire.

Des gestes qui n’ont évidemment pas plu aux supporters présents dans le stade Francis Le Blé qui n’ont pas manqué de siffler Mbappé. Même après le coup de sifflet final, le joueur a continué de se chauffer avec les supporters. De quoi faire réagir son coach Luis Enrique qui a lui a lancé un avertissement au micro de Prime Video. «Je n’aime pas ce genre de choses. C’est mieux d’essayer de profiter du moment, de penser à tout ce qu’il y a autour du football et donner de l’énergie positive. Je ne sais pas vraiment ce qu’il s’est passé (avec les supporters, ndlr).»

Kylian Mbappé a défendu Hakimi

Et alors que sur les réseaux sociaux, les critiques ont été nombreuses pour pointer du doigt le comportement de Kylian Mbappé, il a décidé de répondre sur son compte X (anciennement Twitter). En réponse d’un commentaire qui dénonçait son attitude, KM7 a répondu : «Bah bien sûr et j’aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains n’ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football, peu importe le niveau…» Kylian Mbappé avait donc souhaité défendre un coéquipier.

Une version confirmée par son coéquipier Danilo Pereira en après-match. «C’est normal… Oui, il était en colère à cause du public, à cause des chants des supporters». Selon les informations de RMC Sport, il s’agissait de chants envers son ami Achraf Hakimi. Le Marocain était la cible de plusieurs insultes de la part des supporters brestois. Selon le média français, les supporters chantaient "Achraf Hakimi est un violeur" en rapport à son affaire d’il y a plusieurs mois. Des chants qui ont donc fait sortir de ses gonds l’ancien attaquant de Monaco.