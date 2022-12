CdM 2022 : un troisième journaliste décède au Qatar

Il s'agit de la troisième tragédie journalistique depuis le début de la compétition, qui a démarré le 20 novembre dernier. Après Grant Wahl et Khalid Al-Misslam, c'est Roger Pearce (65 ans), directeur technique de la chaîne britannique ITV Sport, qui s'est éteint. Comme le rapporte AS, il serait décédé le 21 novembre dernier, avant le match entre les États-Unis et le Pays de Galles.

La suite après cette publicité

C'est une nouvelle dont le grand public n'a pris connaissance que maintenant. « Nous avons une très triste nouvelle à vous apporter d'ici au Qatar. Notre directeur technique, Roger Pearce, qui était ici pour couvrir sa huitième Coupe du monde, est malheureusement décédé », avait déclaré le journaliste Mark Pougatch. Qu'il repose en paix.