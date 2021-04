Strasbourg - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

La semaine a été plutôt joyeuse pour les Parisiens. Les troupes de Mauricio Pochettino se sont imposées 3-2 sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir, prenant un bel avantage en vue du retour et de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais cet après-midi, il n'y aura pas droit à l'erreur sur la pelouse de Strasbourg (à suivre sur Foot Mercato dès 17h), surtout après la victoire du LOSC face à Metz (2-0) vendredi soir.

Les Nordistes sont ainsi - avec un match de plus - six points devant les Franciliens, qui n'ont donc logiquement pas d'autre choix que de gagner en Alsace. Le RCSA lui n'est pas vraiment en forme en ce moment, et pointe à la treizième place, bien au-dessus de la zone rouge mais très loin des positions européennes. En revanche, les Strasbourgeois ont souvent posé des problèmes au champion de France, n'ayant perdu qu'un seul de leurs six derniers matchs face aux Parisiens à La Meinau.

Pochettino va devoir bricoler

Pour ce match, Thierry Laurey est privé de plusieurs joueurs comme Simakan ou Ajorque. Dans les cages, il alignera Sels, protégé par un quatuor Caci-Mitrovic-Koné-Guilbert. Dans l'entrejeu, Aholou et Sissoko composeront le double pivot. Vient ensuite une ligne de trois avec Liénard, Thomasson et Bellegarde, alors que Diallo sera aligné seul en pointe face à la défense parisienne bien remaniée.

Il faut dire que Mauricio Pochettino doit composer sans Marquinhos, Lurzawa, Diallo ou Florenzi, en plus du blessé de longue date Bernat, ainsi que sans Neymar ou Marco Verratti. L'Argentin présentera un onze avec Navas dans les cages, et Bakker, Kimpembe, Kehrer et Pembélé devant lui. Gueye et Paredes composeront la doublette du milieu, avec Di Maria, Rafinha et Draxler devant eux. Kean sera la référence offensive, alors que Kylian Mbappé devrait être laissé au repos.

