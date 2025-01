Montpellier : Christophe Dugarry fustige Laurent Nicollin

Depuis le début de saison, Montpellier traverse une crise sportive sans précédent. En effet, dernier de Ligue 1 pour l’année de ses 50 ans, le MHSC aurait espéré un autre anniversaire que celui-là. Pire encore, plusieurs événements sont venus cristalliser les tensions dans l’Hérault. Charrié par des supporters lors de la défaite humiliante en Coupe de France sur la pelouse du Puy en Velay (0-4), Téji Savanier s’est vanté de toucher 210 000 euros par mois. Une réflexion qui a fait grincer des dents du côté de la Mosson. Malgré les excuses du désormais ex-capitaine de Montpellier, la plaie semble encore ouverte dans la Paillade et seules des victoires viendront calmer tout ce beau monde. En attendant, les critiques pleuvent sur la lanterne rouge de l’élite.

Ce mardi, c’est Christophe Dugarry qui a décidé d’allumer Laurent Nicollin sur son double discours à propos des finances de son club : «quelques semaines après, j’entends que Savanier touche 210.000 euros par mois. Et aujourd’hui, tu penses à Ben Yedder. Tu es en train de m’expliquer que le responsable de la faillite de ton club, c’est Canal+ mais que tu es capable de donner 210.000 euros à Savanier. Tu es tellement acculé par ces salaires astronomiques à lui et à d’autres… et tu penses à Ben Yedder. Tu t’es mis tout seul dans cette situation par ta faute. J’espère que Ben Yedder sauvera ton club mais comment Montpellier peut donner des salaires comme ça ? La faillite de ton club qui t’amène à penser à un joueur comme Ben Yedder, c’est toi qui l’as créée.» Voilà qui ne devrait pas plaire au président montpelliérain.