Serie A : la Juventus se replace en disposant de Bologne

Alors que le Milan s'est lourdement incliné contre l'Atalanta hier (0-3) et que l'Inter a été tenu en échec par Udinese (0-0), la Juventus fait le plein à domicile contre Bologne à l'occasion de la 19e journée de Serie A (2-0). Quelques instants après avoir concédé une occasion franche, la Vieille Dame est passée devant au tableau d'affichage sur un coup du sort. Arthur a déclenché aux abords de la surface une frappe écrasée et Jerdy Schouten, sur la trajectoire, a contré le ballon et pris son portier à contre-pied (1-0, 15e). La Juventus a alors insisté pour se mettre à l'abri. Cristiano Ronaldo depuis l'extérieur de la surface (28e), puis Bernardeschi tout de suite après à bout portant ont permis à Lukasz Skorupski de s'illustrer.

Dans la foulée, c'est Juan Cuadrado qui a filé au but, oubliant Ronaldo au passage et manquant finalement le cadre de peu (32e). Encore laissé libre à droite, le Colombien a forcé le portier adverse à se détendre pour sortir un centre-tir depuis la droite (42e). Cuadrado, décidément remuant d'un côté comme de l'autre, a bien failli tromper Wojciech Szczesny d'une remise de la tête trop forte vers son but mais le Polonais est resté vigilant (48e). Sur un corner côté droit du Colombien, Weston McKennie a décroisé sa tête pour inscrire le but du break (2-0, 71e). Malgré quelques actions supplémentaires des locaux, le score n'a plus bougé ensuite. La Juventus passe quatrième avec un match de plus à jouer, Bologne est treizième.

Le classement de la Serie A