Bayern Munich : Julian Nagelsmann veut changer son effectif tous les quatre ans

Arrivé cet été sur le banc du Bayern Munich, Julian Nagelsmann a une idée bien précise du management d’une équipe. Et pour la justifier, le jeune entraîneur de 34 ans « aime toujours utiliser l'exemple de Sir Alex Ferguson » comme il l’a confié dans le podcast des frères Kroos « Einfach mal Luppen ». « Il a changé presque toute l'équipe tous les 3, 4 ans. Si vous voulez avoir une demi-vie décente en tant qu'entraîneur, vous devez développer et adapter votre idée, mais aussi changer et rafraîchir l'équipe », a-t-il ajouté, rapporte Sport1.

Nagelsmann est également revenu sur son arrivée en Bavière qu’il juge un peu trop rapide à son goût : « une année ou deux de plus dans un autre club n'auraient pas été de trop”, mais il a également ajouté qu’il “faut accepter de telles demandes quand elles sont là. Il y a un dicton intelligent qui dit que chaque chance dans la vie a une date d'expiration (...) J'ai la confiance en moi nécessaire et une équipe très agréable à entraîner. »