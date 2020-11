Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compositions sont tombées

La Liga offre un choc au sommet pour le compte de la dixième journée de championnat avec un match entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. A domicile, les Colchoneros poursuivent dans leur traditionnel 4-4-2 avec Jan Oblak comme dernier rempart derrière Kieran Trippier, Stefan Savic, José Maria Giménez et Mario Hermoso. Marcos Llorente, Koke, Saul Niguez et Yann Carrasco se retrouvent un cran plus haut alors Joao Felix et Angel Correa sont associés en attaque.

De son côté, le FC Barcelone s'organise dans un 4-2-3-1 avec Marc-André ter Stegen dans les buts. Il peut compter sur Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba un cran plus haut. Miralem Pjanic et Frenkie de Jong composent le double pivot. Enfin, Antoine Griezmann est soutenu par Ousmane Dembélé, Lionel Messi et Pedri.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Atlético de Madrid : Oblak - Trippier, Savic, Giménez, Hermoso - Llorente, Koke, Saul, Carrasco - Correa, Felix

FC Barcelone : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Pjanic, De Jong - Dembélé, Messi, Pedri - Griezmann