Newcastle : le message de Kieran Trippier après sa blessure

Kieran Trippier positive. La première recrue de l'ère saoudienne s'est blessée au pied gauche lors du précieux succès contre Aston Villa (1-0) dimanche en Premier League. Rencontre au cours de laquelle il a d'ailleurs inscrit son 2ème but dans le Tyneside, le 2ème sur coup franc. Victime d'une fracture du métatarse, l'international anglais a fait passer un message à ses fans sur Twitter.

« C'est vraiment frustrant d'avoir subi la blessure d'hier. Nous avons créé un élan et que cela continue longtemps. Je resterai positif et travaillerai aussi dur que possible sur ma rééducation pour être de retour en forme le plus rapidement possible. Merci à tous pour vos très gentils messages de soutien ! »

It's really frustrating to have picked up the injury yesterday. We've built some momentum and long may that continue. I will remain positive and work as hard as I can on my rehab to be back fit as quickly as possible. Thank you all for your very kind messages of support! 🖤🤍 pic.twitter.com/FJ2LYyIynK