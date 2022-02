Newcastle : coup dur pour Kieran Trippier

Très mauvaise nouvelle pour les Magpies. Alors que Newcastle se bat toujours pour son maintien, le club du Tyneside va devoir se passer des services de sa recrue hivernale, Kieran Trippier pendant quelque temps. Auteur de 2 buts en 4 matches de Premier League, l’ancien Colchonero s’est blessé au pied contre Aston villa.

La suite après cette publicité

« Le défenseur de Newcastle United, Kieran Trippier, devrait être écarté des prochains matches après s'être fracturé un os au pied lors de la victoire 1-0 de dimanche sur Aston Villa. Trippier a subi une radiographie immédiatement après le match et des scans ont montré une fracture du cinquième métatarse de son pied gauche. Tout le monde au club souhaite à Kieran un prompt rétablissement », indique le communiqué du club.

🤕 Kieran Trippier is set to be sidelined for #NUFC's upcoming fixtures after fracturing a bone in his foot during yesterday's win over Aston Villa.



Wishing you a speedy recovery, @trippier2.



⚫️⚪️