Newcastle : "l’idiot" qui se frotte les mains avec sa recrue Nick Woltemade

«Je ne peux que féliciter Stuttgart d’avoir trouvé, entre guillemets, un idiot pour payer autant, car ça, nous, on ne l’aurait certainement pas fait», annonçait ainsi à BR24, Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern Munich. Des propos forts de la part de l’ancien grand attaquant allemand envers Nick Woltemade, attaquant de 23 ans recruté par Newcastle contre 90 millions d’euros cet été. Alors que le Rekordmeister a proposé plus de 60 millions pour le recruter, ce dernier n’avait pas été plus loin face aux exigences folles de Stuttgart dans ce dossier. Et si Newcastle a payé cher pour son buteur, les Magpies n’apparaissent pas comme des idiots vu les performances du natif de Brême.

La suite après cette publicité

Lancé le 13 septembre dernier contre Wolverhampton (1-0), il a été directement décisif en marquant le but de la victoire. Muet ensuite contre le FC Barcelone (défaite 2-1) et Bournemouth (0-0), il a ensuite enchaîné trois matches avec un but contre Arsenal (défaite 2-1), l’Union Saint-Gilloise (4-0) et Nottingham Forest (2-0). Il rejoint d’ailleurs un cercle prestigieux avec Les Ferdinand et Alan Shearer en marquant lors de ses trois premières apparitions de Premier League à St James Park. Une belle entame pour celui qui compte 4 buts en 6 matches avec les Toons. Au-delà de l’aspect comptable, le géant d’1m98 se distingue par son apport. Son physique lui permet d’être un excellent point d’appui, mais sa technique le rend également redoutable dans le jeu en remise. Un profil atypique, mais très dangereux qui fait déjà sensation.

La suite après cette publicité

Newcastle est séduit par ses débuts

Son coach Eddie Howe estime d’ailleurs que son impact peut être encore plus grand si son équipe arrive à le rendre moins isolé sur certaines rencontres. «J’étais simplement content qu’il se crée des occasions et qu’il soit impliqué dans cette phase de jeu. Cela paraît évident, mais les buteurs manquent toujours des occasions. Il faut les encourager à se créer des occasions et à marquer beaucoup. J’ai adoré sa façon de tirer le penalty. Il ne se contentait pas de dire : « Je le tire ». Il disait : « Je veux le tirer parce que je crois que je peux marquer et faire la différence pour l’équipe.», a expliqué le coach anglais après la partie. Loué pour son comportement et son niveau de jeu, Nick Woltemade fait déjà l’unanimité et s’il faudra maintenir son niveau pour justifier un tel montant de transfert, l’optimisme est présent à Newcastle.

D’ailleurs, les Magpies font front commun pour soutenir leur buteur comme après les attaques de Karl-Heinz Rummenigge. «Le marché dicte ces indemnités de transfert, et pas un club en particulier. Nous sommes très heureux d’avoir Nick avec nous. Je pense qu’il a commencé très fort dans une période pas facile pour lui, puisqu’il a tout de suite joué, sans pouvoir participer à beaucoup d’entraînements (…) Pour moi, le prix de son transfert n’est pas le sujet», a ainsi martelé son coach Eddie Howe. «Nick démontre tout son talent sur le terrain. Il marque des buts et fait ce que le numéro 9 doit faire. Il fait très bien son travail. Nous sommes ravis de l’avoir parmi nous», a déclaré de son côté Bruno Guimarães. Anthony Gordon a aussi défendu son coéquipier : «je ne comprends pas comment on peut parler d’un joueur qui n’est pas dans son club. Honnêtement, c’est un peu stupide, surtout quand le joueur en question a réussi ses débuts. Vous pouvez faire ce genre de commentaire si le joueur démarre mal. Mais là, c’est un peu étrange, il vient de mettre trois buts.» Malgré la pression forte autour de son transfert, Nick Woltemade répond aux attentes. Karl-Heinz Rummenigge va pouvoir se sentir un peu plus idiot que Newcastle dans cette histoire.