PL : Liverpool d'une courte tête, Newcastle s'éloigne de la zone rouge, Tottenham chute

La 25e journée de Premier League offrait de belles affiches avec notamment un duel entre Burnley et Liverpool. Pour revenir à neuf points de Manchester City (avec un match en moins), Liverpool se déplaçait sur le terrain de Burnley. Après une belle entame des Reds, les Clarets se procuraient des occasions franches via Erik Pieters (12e), Josh Brownhill (14e) ou encore Wout Weghorst (22e). Liverpool n'était pas en reste et Sadio Mané (21e et 30e) testait Nick Pope. Alors que le piège dressé par Burnley allait se refermer sur Liverpool, Fabinho a ouvert le score avant la pause (1-0, 40e).

Les Reds ont ensuite dominé leur sujet avec une frappe dangereuse de Roberto Firmino (68e) ou un centre de Trent Alexander-Arnold que Ben Mee a failli dévier dans son but (80e). Malgré une tentative en contre de Maxwell Cornet (81e), Burnley s'incline 1-0 et reste la lanterne rouge. Bonne opération pour Liverpool qui effectue un rapproché sur Manchester City. Ce résultat profite à Newcastle. Les Magpies ont dominé Aston Villa 1-0 avec un but victorieux signé Kieran Trippier (35e). Newcastle comptabilise désormais quatre points d'avance sur la zone rouge. Enfin, Wolverhampton (7e) a doublé Tottenham (8e) grâce à une victoire 2-0 sur la pelouse des Spurs. Raul Jimenez (7e) et Leander Dendoncker (18e) ont marqué pour l'équipe de Bruno Lage.

